Miley Cyrus se prepara para el lanzamiento de su esperado nuevo disco. La artista estadounidense comenzó el pasado 13 de enero una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de Flowers, como primer adelanto de Endless Summer Vacation, que verá la luz este viernes 10 de marzo.

La artista está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera, disfrutando del éxito de Flowers, que una semana más continúa en lo más alto del top global en todas las plataformas digitales, y para celebrar el lanzamiento de su nuevo disco, ha preparado un proyecto muy especial junto a Disney Plus.

De esta forma, este viernes 10 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo disco, se podrá ver en la plataforma Disney Plus el Endless Summer Vacation: Backyard Sessions. Se trata de unas sesiones en acústico que Miley Cyrus ya ha hecho en anteriores ocasiones, donde interpretará las canciones de su nuevo disco.

ENDLESS SUMMER VACATION (BACKYARD SESSIONS) streaming on @DisneyPlus March 10th in celebration of my record release 🖤 pic.twitter.com/VI5mHTgRle

Junto a la noticia, Miley Cyrus publicó un pequeño adelanto de apenas 30 segundos, donde se la puede ver cantando y bailando en la misma casa donde grabó el videoclip de Flowers. De esta forma, la artista se vuelve a unir a Disney en un nuevo proyecto.

Por otro lado, además de interpretar las canciones de su nuevo disco, Miley Cyrus también interpretará algunos de sus mayores éxitos. Coincidiendo con el 14 aniversario de The Climb, una de las canciones más exitosas de su discografía, la artista ofrecerá a sus fans una versión muy personal del tema.

It’s been 14 years since The Climb was released.

In celebration watch my backyard sessions performance of this special song streaming only on @DisneyPlus March 10th at 1pm ET/10am #EndlessSummerVacation pic.twitter.com/SM2hW0MqIL

— Miley Cyrus (@MileyCyrus) March 5, 2023