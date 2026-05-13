Letra completa de ‘Kilómetro sur’, la canción de Juanma Moreno como cantante (y vídeo)
La sorpresa de Moreno Bonilla para esta campaña electoral
Uno de los grandes misterios de la campaña en Andalucía era la ausencia de banda sonora de la campaña electoral del Partido Popular. A pesar de todo, este miércoles 13 de mayo, se ha desvelado toda la verdad: Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, ha confirmado en sus redes sociales que él mismo pone voz a una canción que lleva por título Kilómetro sur. «¡Por fin! ¡Aquí está!», exclamó el andaluz a través de su perfil oficial en X (antes conocido como Twitter), donde también compartió el videoclip de este esperado tema: «Un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo. ¡Sigamos cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces!».
En una entrevista, Juanma Moreno reconoció que le propusieron cerrar la campaña con una actuación para interpretar Kilómetro sur en directo. A pesar de ser una idea sorprendente, finalmente descartaron la idea al requerir un ensayo previo con la banda, puesto que no era cuestión de «improvisar», y mucho menos con todo lo que está en juego. Eso sí, reconoció que la idea de la canción, que lleva grabada un par de meses, se le ocurrió a él al no tener ni la más mínima idea de qué canción ponerle a esta campaña. Además, prometió algo: «La cantaré más adelante, pero no en la campaña electoral».
En cuanto al videoclip, se trata de un tributo a Andalucía, donde aparecen numerosos escenarios reconocibles, como son la Feria de Sevilla y el puente de Triana, el Rocío, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o, incluso, el Tajo de Ronda. Todo ello perfectamente entremezclado con escenas cotidianas. Todo ello con imágenes del presidente con unos cascos, en lo que parece un estudio de grabación, junto a una banda formada por tres jóvenes. ¡Un proyecto que no ha dejado indiferente a nadie!
Letra de ‘Kilómetro Sur’, la canción de Juanma Moreno para la campaña electoral de Andalucía
Se despertó
Una luz en la mañana
Y es que siempre sale el sol
Que deslumbra en la ventana
Si miras alrededor
Ya te sobran las palabras
Con esa magia que siempre te atrapa
Y unos colores que resaltan su cara
Tu nombre me suena a fantasía
El motor de mis días
Es Andalucía
Una tierra y el mundo
El Kilómetro Sur donde brilla la luz
Y el sentir más profundo
Es que Andalucía
Una tierra y el mundo
El Kilómetro Sur donde ser andaluz
Es un orgullo profundo
Si buscas la dirección para tu corazón
No hay un sitio mejor
Que el Kilómetro Sur
Se despertó y amanece diferente
Como siempre y el color
De su sangre es blanca y verde
No hay ruido mejor
Que la revolución de su gente
Con una puerta abierta mira al presente
Como un gigante que camina de frente
Tu nombre me suena a fantasía
El motor de mis días
Es Andalucía
Una tierra y el mundo
El Kilómetro Sur donde brilla la luz
Y el sentir más profundo
Es que Andalucía
Una tierra y el mundo
El Kilómetro Sur donde ser andaluz
Es un orgullo profundo
Si buscas la dirección para tu corazón
No hay un sitio mejor
Que el Kilómetro Sur
Es Andalucía
Una tierra y el mundo
El Kilómetro Sur donde brilla la luz
Y el sentir más profundo
Pero es que Andalucía
Una tierra y el mundo
El Kilómetro Sur donde ser andaluz
Es un orgullo profundo
Es Andalucía
Una tierra y el mundo
El Kilómetro Sur donde brilla la luz
Y el sentir más profundo
Pero si Andalucía
Una tierra y el mundo
El Kilómetro Sur donde ser andaluz
Es un orgullo profundo
Si buscas la dirección para tu corazón
No hay un sitio mejor
Que el Kilómetro Sur
Temas:
- Juanma Moreno