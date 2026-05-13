Letra completa de ‘Kilómetro sur’, la canción de Juanma Moreno como cantante (y vídeo)

Uno de los grandes misterios de la campaña en Andalucía era la ausencia de banda sonora de la campaña electoral del Partido Popular. A pesar de todo, este miércoles 13 de mayo, se ha desvelado toda la verdad: Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, ha confirmado en sus redes sociales que él mismo pone voz a una canción que lleva por título Kilómetro sur. «¡Por fin! ¡Aquí está!», exclamó el andaluz a través de su perfil oficial en X (antes conocido como Twitter), donde también compartió el videoclip de este esperado tema: «Un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo. ¡Sigamos cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces!».

En una entrevista, Juanma Moreno reconoció que le propusieron cerrar la campaña con una actuación para interpretar Kilómetro sur en directo. A pesar de ser una idea sorprendente, finalmente descartaron la idea al requerir un ensayo previo con la banda, puesto que no era cuestión de «improvisar», y mucho menos con todo lo que está en juego. Eso sí, reconoció que la idea de la canción, que lleva grabada un par de meses, se le ocurrió a él al no tener ni la más mínima idea de qué canción ponerle a esta campaña. Además, prometió algo: «La cantaré más adelante, pero no en la campaña electoral».

En cuanto al videoclip, se trata de un tributo a Andalucía, donde aparecen numerosos escenarios reconocibles, como son la Feria de Sevilla y el puente de Triana, el Rocío, la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o, incluso, el Tajo de Ronda. Todo ello perfectamente entremezclado con escenas cotidianas. Todo ello con imágenes del presidente con unos cascos, en lo que parece un estudio de grabación, junto a una banda formada por tres jóvenes. ¡Un proyecto que no ha dejado indiferente a nadie!

Letra de ‘Kilómetro Sur’, la canción de Juanma Moreno para la campaña electoral de Andalucía

Se despertó

Una luz en la mañana

Y es que siempre sale el sol

Que deslumbra en la ventana

Si miras alrededor

Ya te sobran las palabras

Con esa magia que siempre te atrapa

Y unos colores que resaltan su cara

Tu nombre me suena a fantasía

El motor de mis días

Es Andalucía

Una tierra y el mundo

El Kilómetro Sur donde brilla la luz

Y el sentir más profundo

Es que Andalucía

Una tierra y el mundo

El Kilómetro Sur donde ser andaluz

Es un orgullo profundo

Si buscas la dirección para tu corazón

No hay un sitio mejor

Que el Kilómetro Sur

Se despertó y amanece diferente

Como siempre y el color

De su sangre es blanca y verde

No hay ruido mejor

Que la revolución de su gente

Con una puerta abierta mira al presente

Como un gigante que camina de frente

Tu nombre me suena a fantasía

El motor de mis días

Es Andalucía

Una tierra y el mundo

El Kilómetro Sur donde brilla la luz

Y el sentir más profundo

Es que Andalucía

Una tierra y el mundo

El Kilómetro Sur donde ser andaluz

Es un orgullo profundo

Si buscas la dirección para tu corazón

No hay un sitio mejor

Que el Kilómetro Sur

Es Andalucía

Una tierra y el mundo

El Kilómetro Sur donde brilla la luz

Y el sentir más profundo

Pero es que Andalucía

Una tierra y el mundo

El Kilómetro Sur donde ser andaluz

Es un orgullo profundo

Es Andalucía

Una tierra y el mundo

El Kilómetro Sur donde brilla la luz

Y el sentir más profundo

Pero si Andalucía

Una tierra y el mundo

El Kilómetro Sur donde ser andaluz

Es un orgullo profundo

Si buscas la dirección para tu corazón

No hay un sitio mejor

Que el Kilómetro Sur