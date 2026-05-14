Ni siquiera intentó huir. El asesino de su casero en Málaga esperó en el portal a la Policía Nacional y se confesó con ellos: «Se aprovechaba de nosotros, nos humillaba, nos insultaba y no pude más». Los otros tres inquilinos han corroborado la versión del homicida detenido, que no le servirá para eludir la acción de la justicia. Mientras, los vecinos apoyan al fallecido, aunque admiten que tenía problemas de adicciones.

El asesino estranguló a su casero durante una pelea en el piso que compartían con otros dos inquilinos en la calle Carraca del barrio de Miraflores de los Ángeles de la capital malagueña. Los hechos tuvieron lugar sobre las 16:50 cuando el servicio de Emergencias 112 recibió una llamada de una persona avisando de que su casero no respiraba.

Al llegar la Policía y los sanitarios al lugar del crimen, se encontraron con el cadáver del casero, un hombre de 59 años, que había sufrido un fuerte golpe en la cara y había sido estrangulado hasta morir.

A la Policía Nacional, el homicida les contó de forma espontánea que el motivo de la pelea había sido el maltrato habitual al que le sometía su casero: «Nos insultaba, nos vejaba, nos subía el alquiler cuando quería, nos acosaba continuamente y no teníamos dinero para irnos a otro lugar».

Tres muertes violentas en 24 horas

Esta era la segunda muerte violenta en Málaga en menos de 24 horas y poco después tuvo lugar la tercera, cuando la Policía descubrió el cadáver de un hombre que se había quitado la vida apuñalándose en el cuello. En la vivienda los agentes hallaron 300 kilos de cocaína.

Antes, otro hombre de 29 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en plena calle Concejal Pedro Ruíz García. El hombre, de nacionalidad marroquí, fue trasladado en una UVI móvil hasta el Hospital Regional de Málaga, pero falleció.

La principal hipótesis de los investigadores es que el presunto asesino detenido, el hijo del casero de la víctima, lo mató a puñaladas tras una discusión por el impago del alquiler.

Con esta son tres las muertes violentas en la ciudad en 24 horas, y los tres casos han sido resueltos por la Brigada de Policía Judicial de Málaga.