Riquelme ya se siente candidato: «El madridismo no se explica, se lleva dentro»

Enrique Riquelme ya actúa como candidato a la presidencia del Real Madrid. Después de conseguir el aval necesario para concurrir a las elecciones y presentar toda la documentación ante la junta electoral en Valdebebas, el empresario quiso lanzar su primer gran mensaje al madridismo a través de una carta breve, emocional y muy medida. Un texto en el que intenta conectar directamente con el sentimiento del socio madridista y presentarse como algo más que un empresario dispuesto a competir contra Florentino Pérez.

«Mucho antes de cualquier proyecto, ya existía un sueño», comienza escribiendo Riquelme. Una frase con la que deja claro que su candidatura no quiere construirse únicamente desde el plano empresarial o institucional, sino también desde el sentimiento.

Porque el presidente de COX Energy sabe perfectamente que enfrentarse a Florentino Pérez significa mucho más que presentar una alternativa económica o deportiva. Significa intentar competir contra el presidente más importante de la historia del Real Madrid. Y eso obliga también a tocar la parte emocional del madridismo. «El de un niño que creció sintiendo el Real Madrid como parte de su vida», continúa la carta.

Carta completa

Mucho antes de cualquier proyecto, ya existía un sueño.

El de un niño que creció sintiendo el Real Madrid como parte de su vida.

Por eso hay retos que no se afrontan desde la ambición personal, sino desde el respeto, la ilusión y la responsabilidad que supone el club más grande del mundo.

Porque el madridismo no se explica.

Se lleva dentro desde pequeño.

¡HALA MADRID!