Enganchón en redes entre Tavares y el dueño del Hapoel: «Disfrázate de agencia de viajes y te vas a casa»

Edy Tavares pasó factura al dueño del Hapoel Tel Aviv por sus constantes provocaciones al Real Madrid durante los play off de la Euroliga y este le respondió muy subido de tono y recordándole su lesión. El enganchón en redes sociales fue tremendo en la noche de este jueves, cuando el equipo blanco selló su clasificación para la Final Four tras imponerse a los israelíes en Bulgaria (81-87).

El pívot del Real Madrid no olvidó ni que Ofer Yannay se presentase en los dos partidos en el Movistar Arena con una bufanda del Valencia Basket ni que en los tiempos muertos se pusiese a leer un libro para que le captasen las cámaras.

Tampoco perdonó que, tras la derrota de los blancos en el tercer partido, la única en toda la serie y en el total de cinco enfrentamientos en esta Euroliga, publicase una imagen de varios miembros del club haciendo el check-out en su hotel, algo que siempre hace en sus desplazamientos independientemente de que la estancia se pudiese alargar en esta ocasión.

I expected better manners from someone who grow up in Cape Verde but honestly Edy I think you should be more concerned about the fact that the team played better without you.. https://t.co/5DYP4NEdvM — Ofer (@OferYannay) May 7, 2026

Así, Tavares publicó el siguiente mensaje, sin mencionar directamente al personaje: «Bufandas, libros, paparazzi… ¡Ahora disfrázate de agencia de viajes y te vas para tu casa!» Un recado merecido que no sentó nada bien al dueño del Hapoel. Yannay respondió enfurecido, demostrando su mal perder al hacer sangre en lo peor que le puede ocurrir a un jugador de cualquier deporte.

El recado de Tavares al dueño del Hapoel

«Esperaba mejores modales de alguien que creció en Cabo Verde, pero honestamente, Edy, creo que deberías preocuparte más por el hecho de que el equipo jugó mejor sin ti», apostilló el israelí. Cabe recordar que Tavares se lesionó de la rodilla a los dos minutos del primer partido de la eliminatoria en Madrid y forzará por recuperarse antes de la Final Four, que arranca el próximo 22 de mayo en Atenas.