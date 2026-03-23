Hugo González derrocha aura: así expande su madridismo por Boston y la NBA

Hugo González va derrochando aura, como se dice en estos tiempos. El canterano del Real Madrid expande como nadie la marca del club en el que se formó y que le permitió dar el salto a la NBA el pasado verano. En la madrugada de este domingo apareció en el túnel de vestuarios del TD Garden para el partido entre su equipo, los Boston Celtics, y Minnesota Timberwolves luciendo una chaqueta con el nombre de la entidad, su escudo y el año de su fundación (1902).

No hay mejor embajador de la marca Real Madrid que Hugo González, más si cabe en una época de expansión al mercado estadounidense con la posible llegada de la NBA a Europa, algo por lo que el club blanco está apostando muy fuerte. El jugador español participó 14 minutos en la derrota de los Celtics frente a los Timberwolves en Boston (92-102).

No fue su mejor actuación (tres rebotes y una asistencia), pero su temporada está rayando la perfección. Hugo González disfrutó antes del choque de NBA de una tarde muy alegre para el madridismo por las victorias del Real Madrid de baloncesto en el Clásico contra el Barcelona y el de fútbol en el derbi ante el Atlético. Así, aprovechó la ocasión para lucir en el TD Garden una prenda con la que desprendía su madridismo.