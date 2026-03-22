El Real Madrid funde al Barcelona en un Clásico que duró 10 minutos

El Real Madrid fundió al Barcelona en un Clásico que apenas duró 10 minutos, el tiempo que tardó el conjunto blanco en desplegar todo su arsenal y silenciar el Palau Blaugrana con un segundo cuarto aplastante (15-36). El líder de la Liga Endesa impuso su dominio con un palizón (76-95) que deja a las claras su enorme superioridad sobre este Barça, un equipo en serios apuros. Los de Xavi Pascual ven peligrar un año más el factor cancha y se ven seis victorias por debajo de su eterno rival en la clasificación.

El nivel altísimo de los de Sergio Scariolo, que se convirtió este domingo en el noveno entrenador con más victorias en ACB, encamina al Real Madrid a sellar la primera plaza antes de que concluyan las 11 jornadas restantes de Liga. Mientras, compaginará su labor en la Euroliga, donde quieren acabar como sea entre los cuatro primeros para partir como cabeza de serie en los play off.

La manera de rearmarse de la derrota en Kaunas contra el Zalgiris para afrontar en dinámica positiva la decisiva doble jornada europea en el Palacio frente a Hapoel Tel Aviv y Anadolu Efes fue inmejorable. Gabriele Procida fue una auténtica revelación, pasando del hastío en la Euroliga a liderar la anotación blanca con 14 dígitos junto a Facu Campazzo (15 y 20 de valoración). Los siete puntos del italiano en el segundo cuarto fueron decisivos. Mario Hezonja (13, 3/4 en triples y cinco rebotes), igual de capital que el argentino.

El Barça salió ganador de un apretadísimo comienzo de partido, mandando al final del primer cuarto y dejando al Real Madrid en 15 puntos con la fortaleza de sus pívots, Jan Vesely (11 tantos en la primera parte) y Fall defendiendo, anotando y secando prácticamente al cumpleañero Edy Tavares y Alex Len, respectivamente. Pero en cuanto subió el ritmo, los blancos metieron la directa y cerraron en ¡36 dígitos! el segundo.

36 puntos del Real Madrid en el 2º cuarto

El quinteto suplente agrandó diferencias aprovechando el colapso culé, con el casi inutilizado Procida (siete puntos en nueve minutos) y Trey Lyles (ocho) ejerciendo de líderes para que Hezonja y Campazzo, con dos triples seguidos cada uno, machacasen al Barça.

15-36 de parcial, 33-51 al descanso y Clásico muy encarrilado para el Real Madrid, que además hizo desaparecer a Kevin Punter, bien marcado durante toda la primera parte y sólo cuatro puntos. La labor defensiva y su increíble acierto al triple (8/9 en el segundo cuarto y 9/12 en total) fueron las causas de su paliza al Barcelona.

El Real Madrid se dedicó a mantener la renta obtenida durante la segunda parte y, por qué no, a gustarse. Campazzo y Théo Maledon llevaron el peso de la anotación en el tercero y último cuarto ante un Barça que se vio absolutamente superado y sin recursos para siquiera amagar con la remontada. Vesely (15 puntos) Will Clyburn (14) y Joel Parra (11) fueron quienes más sudaron la camiseta blaugrana en 20 minutos sin historia.

Segunda parte sin historia

El Barça maquilló el resultado en los minutos finales y evitó que el Real Madrid rompiese el récord de puntos de ventaja en un partido de Liga en el Palau, establecido en +23 en 1968. Los de Scariolo certificaron su vigesimoprimer triunfo por la vía rápida y ya son tres en los cuatro Clásicos de la presente temporada. Puede haber más en ACB o Euroliga… Y visto lo visto, eso le interesa al cuadro madridista.