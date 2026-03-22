Barcelona-Real Madrid: un Clásico con heridas abiertas

El Real Madrid disputará este domingo el cuarto Clásico de la temporada y llega con la herida abierta de la derrota en Kaunas y sin apenas tiempo para digerirla antes de visitar al Barcelona en el Palau Blaugrana (19:00 horas). Después del asalto culé al Palacio en la primera vuelta de la Liga Endesa (100-105), el equipo blanco quiere imponer su dominio en el baloncesto español en un partido en el que quiere ganar, si es posible llevarse el average y seguir viviendo cómodo en la primera plaza de la tabla.

Sergio Scariolo tiene a todos disponibles para la cita, aunque de nuevo el vestuario está algo tocado. El Real Madrid volvió a sufrir un hundimiento que le viene ocurriendo durante toda la temporada en partidos fuera de casa con la derrota de este viernes contra el Zalgiris, al que no fue capaz de anotar en los últimos cuatro minutos. Ni 48 horas después y con un día menos de descanso que el Barça deberá levantarse en el Palacio.

El conjunto blanco cuenta con la problemática situación de los tres extracomunitarios, ya que el pasaporte nigeriano de Chuma Okeke aún sigue sin ser validado por la ACB. De esta forma, el técnico italiano deberá decidir a quién descarta, si al ala-pívot, que está en su mejor momento del año, a Trey Lyles o a Gaby Deck. En la Copa del Rey fue Okeke el sacrificado por partida triple. Los otros dos descartes serán Gabriele Procida e Izan Almansa.

Así las cosas, Scariolo continuará aplicando su estricto régimen de minutos que le hace no desgastar a los líderes: Edy Tavares, Mario Hezonja o Facu Campazzo. Más si cabe teniendo en cuenta que la semana que viene se juega buena parte de la temporada con la doble jornada de la Euroliga en el Palacio frente al Hapoel Tel Aviv, sin público (martes), y Anadolu Efes (jueves).

Barcelona-Real Madrid en el Palau

Los blancos, con 20 victorias y sólo dos derrotas, saben que un tropiezo este domingo en el Palau, aunque afectaría a lo anímico, no supondría mayor traba teniendo en cuenta que su perseguidor, el Valencia Basket, está a cuatro triunfos. Por su parte, el equipo de Xavi Pascual, como viene ocurriendo durante los últimos tiempos, llega prácticamente en cuadro.

Sin Nico Laprovíttola, Toko Shengelia y Juan Núñez, el Barça lo apuesta todo a la calidad de su estrella Kevin Punter, imparable durante la primera parte del Clásico de Liga en el Palacio, a los españoles (Willy Hernangómez, Darío Brizuela y Joel Parra) y a la veteranía de Tomas Satoransky, Will Clyburn o Jan Vesely.

El Barcelona, con cinco victorias menos que el Real Madrid, busca dar otro golpe de efecto como el que logró en enero para tener un pequeño respiro en una clasificación apretadísima desde la tercera posición que ocupa hasta la séptima. Los culés no quieren permitir no tener factor cancha en los play off, algo que a la larga les acabó condenando en la 2024-25, y ello pasa por sumar todo lo posible en el Palau.