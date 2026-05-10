Cuánto dinero se lleva el Barcelona por ganar la Liga

Aunque el prestigio para el Barcelona de ganar la Liga es motivo de fiesta a nivel futbolístico, en lo que se refiere a lo deportivo supone una ventaja muy favorable después de unos años muy complicados para cerrar operaciones, fichas y renovaciones. Un premio que recompensa el esfuerzo de la plantilla de volver a ganar la Liga para seguir un proyecto que da sus frutos en España. Y la cantidad es más que jugosa para todo equipo que aspira al trofeo.

El dinero que se lleva el campeón de la Liga

Else proclamó este domingo campeón de Liga . El equipo de Hansi Flick no falló ante el Real Madrid en ely celebraron en elun nuevo título para su palmarés. Por segundo año consecutivo, el equipo culé volvió a conquistar el campeonato doméstico, por lo que supone una nuevapara el club de cara a la planificación de la próxima temporada. Un dinero que viene de perlas al Barcelona para hacer fichajes para volver a pelearlo todo.

La Liga, gracias a Real Madrid, Barcelona y el resto de equipos, es una de las competiciones más seguidas en el mundo, por lo que se mueven muchos millones de euros cada temporada. Además, los derechos televisivos y acuerdos comerciales son cada vez mayores, por lo que el premio se ha ido inflando estos últimos años. En números, lo que más recauda son las televisiones, donde se estima una facturación de 1.350 millones de euros anuales.

Pero… ¿cómo se reparte este dinero?. De la suma total, el 50% se reparte a partes iguales entre los 20 equipos de la Liga. El 25% según la audiencia y los términos comerciales de cada club y el 25% restante de la clasificación final como premio por rendimiento en la competición. Aunque la suma exacta para el campeón, que es el que recibe más dinero de la bolsa, depende de muchas variables, la cifra que gana el campeón de Liga ronda los 150 millones de euros. Eso sin obviar la visibilidad y la publicidad que supone ser campeón, especialmente a la hora de negociar futuros contratos publicitarios tras aumentar el caché.

Pero no todo queda en esa cantidad. Al campeón de Liga, en este caso al Barcelona, también hay que sumarle el en función de las bonificaciones por rendimiento, que serían unos 58 millones de euros abonados a plazos en los próximos cinco años. La primera cuota es de 20 millones y se abonaría justo después de ganar el título.

Cuánto dinero se llevan los equipos de la Liga según su clasificación

Tanto en lo deportivo, como en lo económico, los 20 equipos de Primera División aspiran a quedar lo más alto posible en la clasificación final. Aunque los objetivos deportivos de ganar el título, jugar Europa y no descender de categoría es lo que está más en la mente de los clubes, el dinero también es muy importante.

El 25% nombrado anteriormente en función de derechos televisivos varía en función de la clasificación final. Si tomamos de referencia la estimación de 1.350 millones de euros, así sería el reparto para todos los equipos en función de la tabla:

1º (17%): 58 millones de euros

2º (15%): 51 millones

3º (13%): 44,2 millones

4º (11%): 37,4 millones

5º (9%): 30,6 millones

6º (7%): 23,8 millones

7º (5%): 17 millones

8º (3,5%): 11,9 millones

9º (3%): 10,2 millones

10º (2,7%): 9,3 millones

11º (2,5%): 8,5 millones

12º (2,25%): 7,6 millones

13º (2%): 6,8 millones

14º (1,75%): 5,9 millones

15º (1,5%): 5,1 millones

16º (1,25%): 4,2 millones

17º (1%): 3,4 millones

18º (0,75%): 2,5 millones

19º (0,5%): 1,7 millones

20º (0,25%): 0,85 millones