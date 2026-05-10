Cuánto dinero se lleva el Barcelona por ganar la Liga
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El dinero que se lleva el campeón de la Liga
La Liga, gracias a Real Madrid, Barcelona y el resto de equipos, es una de las competiciones más seguidas en el mundo, por lo que se mueven muchos millones de euros cada temporada. Además, los derechos televisivos y acuerdos comerciales son cada vez mayores, por lo que el premio se ha ido inflando estos últimos años. En números, lo que más recauda son las televisiones, donde se estima una facturación de 1.350 millones de euros anuales.
Pero… ¿cómo se reparte este dinero?. De la suma total, el 50% se reparte a partes iguales entre los 20 equipos de la Liga. El 25% según la audiencia y los términos comerciales de cada club y el 25% restante de la clasificación final como premio por rendimiento en la competición. Aunque la suma exacta para el campeón, que es el que recibe más dinero de la bolsa, depende de muchas variables, la cifra que gana el campeón de Liga ronda los 150 millones de euros. Eso sin obviar la visibilidad y la publicidad que supone ser campeón, especialmente a la hora de negociar futuros contratos publicitarios tras aumentar el caché.
Pero no todo queda en esa cantidad. Al campeón de Liga, en este caso al Barcelona, también hay que sumarle el en función de las bonificaciones por rendimiento, que serían unos 58 millones de euros abonados a plazos en los próximos cinco años. La primera cuota es de 20 millones y se abonaría justo después de ganar el título.
Cuánto dinero se llevan los equipos de la Liga según su clasificación
Tanto en lo deportivo, como en lo económico, los 20 equipos de Primera División aspiran a quedar lo más alto posible en la clasificación final. Aunque los objetivos deportivos de ganar el título, jugar Europa y no descender de categoría es lo que está más en la mente de los clubes, el dinero también es muy importante.
El 25% nombrado anteriormente en función de derechos televisivos varía en función de la clasificación final. Si tomamos de referencia la estimación de 1.350 millones de euros, así sería el reparto para todos los equipos en función de la tabla:
1º (17%): 58 millones de euros
2º (15%): 51 millones
3º (13%): 44,2 millones
4º (11%): 37,4 millones
5º (9%): 30,6 millones
6º (7%): 23,8 millones
7º (5%): 17 millones
8º (3,5%): 11,9 millones
9º (3%): 10,2 millones
10º (2,7%): 9,3 millones
11º (2,5%): 8,5 millones
12º (2,25%): 7,6 millones
13º (2%): 6,8 millones
14º (1,75%): 5,9 millones
15º (1,5%): 5,1 millones
16º (1,25%): 4,2 millones
17º (1%): 3,4 millones
18º (0,75%): 2,5 millones
19º (0,5%): 1,7 millones
20º (0,25%): 0,85 millones
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