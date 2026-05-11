El día 11 de mayo de 2026 se presenta con cielo poco nuboso a despejado en toda la provincia de Barcelona, aunque se prevén algunos bancos de niebla en el norte por la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán en el sur, mientras que las máximas también aumentarán en el litoral. Un viento suave del oeste soplará por el interior y del suroeste en la costa. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 11 de mayo

Barcelona: cielos despejados y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente esta mañana en Barcelona, ofreciendo una visión despejada que promete un día agradable. La temperatura, que alcanzará su punto máximo en 24 grados, se sentirá cálida, aunque la humedad irá en aumento, transformando el ambiente en algo un poco cargado. Las suaves brisas del viento soplan desde el mar a unos 10 km/h, creando una atmósfera tranquila ideal para disfrutar del sol que se asoma tímidamente ya desde las 6:37. A medida que el día avanza, el calor se notará más intensamente, especialmente durante la tarde, donde se alcanzarán temperaturas alrededor de 23 grados.

Ya por la tarde, el tiempo seguirá siendo favorable, con cielos despejados y temperaturas que bajarán suavemente a 20 grados al caer la noche. No se prevén lluvias en el horizonte, así que la posibilidad de un chaparrón es prácticamente nula. La puesta del sol a las 20:58 nos regala varias horas de claridad, perfectas para pasear por la ciudad y disfrutar de la calidez del ambiente, que aunque pueda tornarse pesado por la humedad, invita a vivir el día al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento con posibles chubascos

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta inestable, con una brisa inquieta que sugiere cambios inminentes. Al amanecer, un cielo uniformemente cubierto da la bienvenida a los lugareños, quien sentirán una temperatura fresca de 16 grados. A medida que avanza el día, el viento del sur comienza a soplar con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 45 km/h, mientras la temperatura máxima ronda los 24 grados.

Sin embargo, el contraste es notable entre esta mañana tranquila y la tarde que se avecina. La humedad podría elevarse hasta un 75%, creando una sensación térmica que podría resultar agobiante. Con esas ráfagas y una posible lluvia que podría llegar a cualquier momento, será mejor no olvidar el paraguas.

Cielo despejado y ambiente primaveral en Badalona

Esta jornada amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 16 grados. A medida que avanza el día, la máxima alcanzará los 24 grados, ofreciendo una sensación térmica similar. Con una humedad que oscilará entre el 30% y el 70%, el ambiente se sentirá algo pesado, especialmente al mediodía. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de varias horas de luz, desde las 06:36 hasta las 20:58.

Por la tarde, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura descenderá suavemente hacia la noche, alcanzando los 16 grados. El viento soplará moderadamente desde el este a 15 km/h, con rachas que podrían superar los 30 km/h, por lo que se recomienda precaución. En general, será un día agradable y primaveral para disfrutar en la ciudad.

Día estable y agradable para actividades al aire libre en Sabadell

Las condiciones de tiempo se presentan estables a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 25 grados. Durante la mañana, el cielo estará ligeramente nublado y aunque se esperan algunas rachas de viento moderado, no hay probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable y templada.

Un día como este invita a salir a caminar o disfrutar de un café en una terraza. La calma del ambiente es perfecta para llevar a cabo actividades al aire libre, así que es una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo y desconectar de la rutina diaria.