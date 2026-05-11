Messi no se olvida del Barcelona pese a su tensa relación con Laporta: «Campeones»

Leo Messi no se ha olvidado del Barcelona y desde Miami ha felicitado en redes sociales tras conquistar el título de Liga a pesar de su mala relación con Joan Laporta. Un guiño para ganarse al barcelonismo a pesar de pocos minutos después de que Ronald Araujo levantase el título y que volvió a generar ilusión con su posible vuelta cuando se retire como futbolista profesional.

Al igual que hicieron otros ex jugadores como Gerard Piqué o Luis Suárez, el delantero argentino compartió en sus redes sociales la publicación del Barcelona celebrando la Liga. Una foto acompañada de dos mensajes de puro sentimiento culé: «Campeones» y «Visca el Barça». Un escenario que Messi dibuja a pesar de que su mente está puesta en el Inter de Miami y el Mundial de este verano en Estados Unidos, donde buscará su segunda Copa del Mundo con Argentina. Sin embargo, el mensaje de Leo no desvía la atención de la relación con Joan Laporta.

A pesar de que su vínculo con el Barcelona, donde se marchó por la puerta de atrás, su cariño no le ha impedido ser un aficionado más. En su visita express a las obras del Camp Nou hace unos meses no avisó ni a Laporta ni a la directiva y tampoco le felicitó tras ganar las elecciones a la presidencia. Con él al mando, las opciones de la vuelta de Leo Messi al Barça no se antojan a corto plazo.

📱 MESSI EN SU IG pic.twitter.com/6DDnBadM5j — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) May 10, 2026

Guardiola también felicita al Barcelona

Otro de los grandes nombres que también ha felicitado al Barcelona por ganar la Liga ha sido Pep Guardiola. El entrenador del Manchester City también compartió en sus redes sociales la foto del Barcelona con el título de Liga como prueba de que sigue recordando el club donde creció. Más guiños de leyendas del club azulgrana que demuestran su cariño por que el Barcelona de Hansi Flick vuelva a dominar la Liga por segundo año consecutivo, a pesar de que no todas ellas salieron bien con Laporta.