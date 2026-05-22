La UE lo confirma y entra en vigor en 2027: adiós a llevar el carnet de conducir y el DNI en la cartera

Todos los estados miembros de la Unión Europea (UE) se ha propuesto para el 2027 que los documentos oficiales (DNI, carnet de conducir, etc.) estén todos en el móvil. Todo a través de una cartera de identidad digital que proporcionará «un medio de identificación digital seguro, fiable y privado para todos los ciudadanos europeos».

Los documentos incluyen los relacionados con pagos, bancos, educación, salud, Seguridad Social, viajes, DNI y carnets de conducir. Así, cuando alguien se mueva por los países de la UE, se podrá llevar toda la documentación en el teléfono y no tendrá que ser necesario acreditarlo de nuevo.

Para probar esta medida, la UE ha elegido la ciudad alicantina de Benidorm como laboratorio de pruebas para testear esta tecnología, prevista que se ponga en marcha a partir de este año. El proyecto ‘European Digital Wallet’ se probará en los hoteles y en los establecimientos turísticos donde se contrate una actividad.

Carnet de conducir en la cartera de la UE

La Comisión afirma que se podrá solicitar una versión digital del permiso de conducir, para descargarlo y compartirlo sin tener que llevar el carnet físico. En España, ya se cuenta con la identificación en entidades privadas y públicas a través de una aplicación oficial de la Policía Nacional, MiDNI, en la que se puede mostrar el DNI de distintas formas.

La Unión Europea también ha aprobado una directiva que permite a los jóvenes de 17 años obtener el permiso de conducir clase B. En España, ya se trabaja para que se adapte la medida antes de 2028. Aun así, el proceso para sacarse el carnet no cambia. La única novedad es que, hasta que no cumpla uno 18 años, deberá llevar siempre a un adulto en el asiento del copiloto.

Con el carnet de conducir, está la misma opción a través de la app MiDGT, de la Dirección General de Tráfico (DGT), con la que se puede llevar el permiso de conducir en el móvil. También da la opción de realizar los trámites necesarios, como modificar el domicilio fiscal, pagar multas o indicar quién conducía un coche si han sancionado de forma injusta a una persona o compartir la documentación de los vehículos.