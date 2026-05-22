Adiós al aire acondicionado visto en casa: la idea decorativa para ocultarlo que llega este 2026

La idea decorativa para ocultar un elemento básico del verano que llega este 2026, el aire acondicionado se despide tal y como lo conocemos. Con un aumento de las temperaturas que llega a toda velocidad y que puede cambiarlo todo. Un cambio de tendencia que puede llegar en breve y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada. Este momento en el que el calor llega con fuerza nos invita a buscar alternativas para acabar consiguiendo lo que necesitamos.

Es hora de apostar por algún tipo de elemento que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Es momento de conocer lo que puede pasar en nuestra casa en estos días en los que realmente el calor se convierte en un problema. Vamos a tener en consideración algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Será el momento de empezar a trabajar para despedirnos del aire acondicionado, al menos, evitar que se vea y dejar la casa preparada para una época del año en la que el calor acabará siendo protagonista en estos días.

Nunca más vas a volver a ver el aire acondicionado en casa

El aire acondicionado en casa puede acabar siendo el que nos acompañará en unas jornadas en las que realmente podremos empezar a descubrir algunos elementos que llegan a toda velocidad y que, sin duda alguna, se convertirán en claves.

Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden convertirse en esenciales. Es momento de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones.

Este tipo de aire acondicionado que nos ayuda a luchar contra las altas temperaturas puede tener los días contados. En especial si descubrimos lo que puede pasar con unas cifras que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa en estas jornadas que hasta la fecha desconocíamos.

Vas a ver este aire acondicionado quizás en demasiadas ocasiones y eso quiere decir que quizás necesites de este truco. Poder eliminar lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta y puede ser esencial que tengamos en consideración. Este sistema para camuflar el aire acondicionado es el que buscas.

La idea decorativa para ocultar el aire acondicionado

Puedes crear un aire acondicionado que quede perfectamente oculto con una serie de trucos que te servirán para que tu casa esté en perfectas condiciones siempre. Una manera de conseguir hacer posible lo imposible y mantener algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Los expertos de Expertclima nos dan una serie de trucos esenciales para conseguir que el aire acondicionado no se vea, sino que quede oculto:

Verjas de madera. Una de las formas más populares de ocultar el aire acondicionado es usar verjas de madera. Crear una estructura alrededor del aparato, dejando espacio suficiente para la ventilación. Este método no solo es efectivo para esconder el aire acondicionado, sino que también añade un toque natural y acogedor a tu terraza o balcón. Asegúrate de que las verjas tengan aberturas adecuadas para la entrada y salida de aire. También, ten en cuenta que necesitarás algo de espacio adicional alrededor del aparato, así que mide bien antes de instalar.

Fundas decorativas. Las fundas decorativas imitando hojas de enredadera son una opción original y funcional. Estas fundas están diseñadas para permitir una adecuada ventilación y proteger el aparato de las condiciones climáticas adversas, al mismo tiempo que lo ocultan de la vista. Puedes encontrar estas fundas en diferentes estilos y colores, lo que te permite elegir la que mejor se adapte a la decoración de tu espacio exterior.

Usar plantas y jardineras. Integración natural: Colocar plantas o jardineras alrededor del aire acondicionado es una forma efectiva de disimularlo. Puedes usar plantas en macetas, enredaderas o setos para crear una pantalla verde que esconda el aparato. Cuidado con el mantenimiento: Asegúrate de que las plantas no obstruyan la ventilación del aire acondicionado. Mantén las ramas y hojas alejadas de las rejillas para evitar problemas de funcionamiento.

Repisas y cubiertas de madera. Convertir el aire acondicionado en una repisa de madera es una idea ingeniosa que combina funcionalidad y estética. Puedes usar franjas de madera para cubrir el aparato y aprovechar la superficie superior como una pequeña mesa o espacio de almacenamiento. Esta solución es ideal para quienes disfrutan del bricolaje, ya que puedes personalizar el diseño y la pintura para que combinen con el resto de tu decoración exterior.

Empalizadas completas. Para una solución más integral, considera cubrir toda la pared con franjas de madera. Esto no solo oculta el aire acondicionado, sino que también puede incluir puertas para acceso fácil y espacio de almacenamiento adicional. Asegúrate de diseñar la empalizada de madera que permita un fácil acceso al aparato para mantenimiento y reparaciones.

Pérgolas y estructuras de sombra. Las pérgolas no sólo son estéticamente agradables, sino que también pueden servir para ocultar el aire acondicionado. Opta por modelos con aberturas que permitan una buena circulación de aire y considera plantar enredaderas para un toque natural adicional. Las pérgolas pueden integrarse en diferentes tipos de espacios exteriores, ofreciendo sombra y mejorando la estética general.