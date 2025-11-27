Nueva alerta amarilla en la Comunidad Valenciana: confirmado por la AEMET

La Comunidad Valenciana sigue en alerta por viento, pero de cara a este jueves 27 de noviembre, el aviso de la AEMET sólo está declarado en la provincia de Castellón. En esta zona se esperan rachas máximas de 80 km/h hasta primera hora de la mañana. El Servicio Estatal de Meteorología también ha confirmado otra bajada de las temperaturas mínimas en las provincias de Valencia y Alicante. Consulta en este artículo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves.

El viento está siendo el gran protagonista en esta última semana de noviembre en la Comunidad Valenciana. Tras la alerta naranja decretada el miércoles, la AEMET ha informado de una nueva alerta amarilla en el litoral y el interior norte de la provincia de Castellón. Durante la primera hora de la mañana se esperan rachas de viento de hasta 80 km/h en esta zona de la Comunidad Valenciana.

«Rachas de viento muy fuertes del noroeste en el norte de Castellón», reza la predicción de la AEMET con respecto a la que todo hace indicar será la última alerta amarilla por viento en el Mediterráneo en lo que va de semana.

La AEMET también ha confirmado una bajada de las temperaturas mínimas en esta provincia, en la que los termómetros registrarán 0 ºC en Morella y bajarán hasta 5 ºC en la capital de la provincia. «Temperaturas mínimas en descenso en la mitad sur, especialmente en el litoral, y sin cambios en el resto, no descartándose alguna helada débil en el interior; máximas en ligero ascenso, salvo en el litoral, donde no habrá grandes variaciones», dice la AEMET.

En la provincia de Valencia será otro día frío, llegando hasta los -1 ºC en la localidad de Requena durante la madrugada. En la capital se registrarán temperaturas de 5 ºC con máximas de 17 ºC durante el día. La AEMET también ha avisado de heladas débiles en el interior.

En Alicante también será un día frío este jueves 27 de noviembre. En Alicante los termómetros bajarán hasta los 5 ºC con máximas de 17 ºC y en el interior, en Alcoy, se llegará a los 2 ºC, siendo el punto más frío de la provincia. «Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en el interior; máximas con cambios ligeros. Viento de componente oeste, flojo, puntualmente moderado en la primera mitad del día, tendiendo a flojo de dirección variable al final de la jornada», predice la AEMET.

Otra alerta amarilla por viento en Castellón

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 27 de noviembre:

Poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en puntos del interior; máximas en ligero ascenso, más acusado en el interior norte. Viento moderado a fuerte del noroeste en el norte de Castellón, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas de madrugada y tendiendo a flojo a moderado al final del día; en el resto viento flojo de componente oeste.