La AEMET confirma lo peor: heladas, lluvias y temperaturas en descenso en la Comunidad Valenciana

Tiempo adverso en la Comunidad Valenciana este viernes 12 de diciembre. La AEMET ha confirmado el descenso de las temperaturas, heladas y no descarta precipitaciones en el Mediterráneo. La Agencia Estatal de Meteorología también ha dejado claro que es probable la aparición de brumas y nieblas en la mitad sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 12 de diciembre.

Las temperaturas siguen a la baja en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado «temperaturas mínimas con pocos cambios, con heladas débiles en puntos del interior norte» y «máximas en ligero descenso, aunque será más acusado en el interior de la mitad norte». El punto más frío del territorio será Morella, donde se registrarán mínimas de 1 ºC durante la noche. En Castellón las máximas serán de 17 ºC, mientras que las mínimas serán de 8 ºC durante la noche. La Agencia Estatal de Meteorología también ha informado que «no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el litoral al final del día».

En la provincia de Valencia también será un día de temperaturas a la baja. En la capital se llegará a mínimas de 8 ºC durante la noche con máximas de 16 ºC durante el día. Las mínimas de la zona volverán a estar en el interior, concretamente en Requena, donde los termómetros bajarán a 3 ºC durante la noche. «Cielo muy nuboso, con probables brumas y nieblas en el interior por la mañana y a últimas horas. Probables precipitaciones débiles en la mitad sur al final del día, que no se descartan en otros puntos de forma más dispersa», dice la AEMET.

En Alicante las temperaturas serán algo más cálidas, llegando a los 18 ºC durante el día. Las mínimas en la capital de la Costa Blanca bajarán hasta los 9 ºC durante la noche. En Alcoy las mínimas caerán hasta 5 ºC durante la noche, siendo la temperatura más baja en toda la provincia. «Probables precipitaciones débiles y dispersas en el litoral norte al final del día, que no se descartan en otros puntos de forma más dispersa», informa la AEMET.

Lluvias y frío en la Comunidad Valenciana

Esta es la predicción del tiempo de la Comunidad Valenciana para este viernes 12 de diciembre:

Cielo muy nuboso, con probables brumas y nieblas en el interior por la mañana y a últimas horas. Probables precipitaciones débiles en la mitad sur de Valencia y el litoral norte de Alicante al final del día, que no se descartan en otros puntos de forma más dispersa. Temperaturas mínimas con pocos cambios, con heladas débiles en puntos del interior norte; máximas en ligero descenso, aunque será más acusado en el interior de la mitad norte. Viento flojo variable, con predominio de la componente este la segunda mitad del día y aumentando a nordeste moderado en el litoral a últimas horas.