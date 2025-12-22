Llega el frío a la Comunidad Valenciana: la AEMET se pronuncia sobre la nieve

Llega el frío a la Comunidad Valenciana. La AEMET ha confirmado el descenso drástico de las temperaturas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología también ha alertado por heladas débiles y tampoco descarta fuertes rachas de viento para este lunes 22 de diciembre. En principio están descartadas las nevadas en este punto de la península. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y el frío en la Comunidad Valenciana para la jornada de hoy. Éstas son las posibilidades de que nieve.

La Navidad llega con frío a la Comunidad Valenciana. Después de un fin de semana de temperaturas plácidas en la zona del Mediterráneo, el frío procedente de toda la península se instalará en todos los puntos del territorio valenciano. La AEMET ha descartado la posibilidad de nieve, pero sí ha avisado de heladas en diferentes puntos del interior. Así que en España nevará por debajo de los 1.000 metros este lunes 22 de diciembre y parece que la Comunidad Valenciana se librará de la nieve.

El punto más frío de la Comunidad Valenciana estará en la provincia de Castellón, donde en las horas más frías de la noche se llegará a los -2 ºC en Morella, donde la AEMET ha situado la probabilidad de nieve en torno al 25%. En la capital se registrarán temperaturas de 5 ºC con una máxima de 14 ºC durante el día. «Cielo poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos al final del día. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en el interior. Viento moderado de componente oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del interior», dice la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Castellón.

En Valencia las temperaturas también se irán por debajo de los 0 ºC en Requena, donde los termómetros bajarán hasta los -1 ºC en Requena. En Valencia las mínimas caerán hasta los 6 ºC. La AEMET también ha avisado de heladas y fuertes rachas de viento en el interior. La probabilidad de que nieve en esta zona es de l5% entre las 18.00 horas y las 00.00 horas.

En Alicante el tiempo será algo mejor, pero también será un día frío. La mínima de la provincia serán 2 ºC en Alcoy, mientras que en la capital se registrarán máximas de 14 ºC. «Cielo poco nuboso o despejado, aumentando a intervalos nubosos al final del día. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en el interior. Viento moderado de componente oeste, sin descartar rachas muy fuertes en puntos expuestos del interior», predice la AEMET.

¿Nieve en la Comunidad Valenciana?

A falta de nieve, la AEMET ha avisado de fenómenos significativos en lo que respecta al viento. «No se descartan rachas de viento muy fuertes del oeste en puntos expuestos del interior», informan desde la AEMET.

La predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este lunes 22 de diciembre:

