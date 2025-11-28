PP y Vox muestran en Valencia su mayor sintonía en España: han acordado dos presidentes en 30 meses

Partido Popular y Vox reflejan en la Comunidad Valenciana la mayor sintonía entre ambas formaciones en toda España. Un territorio en el que han alcanzado también dos acuerdos de gobierno para la Generalitat; donde han pactado además dos presidentes en sólo 30 meses, así como acuerdos en las tres capitales: Alicante, Castellón y Valencia, además de en Elche. PP y Vox mantienen también sintonía en las Cortes Valencianas gracias a la buena labor desarrollada por Juan Francisco Pérez Llorca y José María Llanos. Los acuerdos entre ambas formaciones se fundamentan en que comparten lo esencial, tanto en lo referente a a hacer frente al sanchismo y a la izquierda, como en lo tocante la labor de ejecutar la reconstrucción tras la DANA. Pero, también, en que lo acordado se ha cumplido.

El pacto de Gobierno entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana fue el primero de la legislatura en toda España. En aquel entonces, sus detractores lo criticaron. Pero, los fundamentos de aquel acuerdo todavía perduran. Ambos partidos impulsaron y aprobaron, entre otras, la reforma fiscal valenciana con bajadas de impuestos y deducciones. Elaboraron una ley de libertad educativa pionera en todo el Estado. Y llevaron a cabo una ley de Concordia que descolocó a Sánchez y a toda la izquierda frente su ley de memoria y que, por ejemplo, persigue los 400 crímenes terroristas no resueltos en España. Cosa, que no hace la ley de memoria de Sánchez y Bildu.

La salida de Vox de los gobiernos autonómicos no ha deteriorado la relación en el caso de la Comunidad Valenciana. Es más, en marzo de este 2025, ambas fuerzas llegaron a un acuerdo y dotaron a la Comunidad Valenciana de un presupuesto para este año. Se da así la paradoja de que mientras PP y Vox han dado estabilidad presupuestaria a la Comunidad Valenciana, sacando adelante dos presupuestos en dos años, Sánchez no ha podido sacar ni uno en los tres últimos años porque sus socios de la izquierda y el separatismo no se lo han consentido.

Siete meses después de alcanzar aquel acuerdo para los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2025, PP y Vox han alcanzado otro pacto más. En este caso, para la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana. Y han demostrado que el entendimiento entre ambas fuerzas de un modo constante no sólo es posible, sino también, de mucha mayor profundidad que en ningún otro lugar de España, como lo evidencia de que PP y Vox han sido capaces de ponerse de acuerdo en leyes, en programas, en iniciativas y en dos presidentes de la Autonomía.