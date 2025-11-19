Vox ve «buena sintonía» con Pérez Llorca: «Intentaremos que se pueda conseguir un acuerdo»

El portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, ha advertido que el acuerdo entre PP y la formación de Abascal para la investidura de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana sigue negociándose. Pero que «hay buena sintonía, buena predisposición, una voluntad de mantener la mejor situación, el mejor gobierno posible para los valencianos en estos momentos». Prueba de ello es que José María Llanos ha dejado claro, también, que: «Intentaremos que se pueda conseguir un acuerdo para apoyar la investidura», de Pérez Llorca. La expresión «buena sintonía», que este miércoles ha aplicado José María Llanos, es la misma que utilizó Pérez Llorca el pasado viernes, tras su primera reunión con Vox.

José María Llanos ha dejado también una frase que invita a pensar que el pacto está al caer y, sobre todo, el apoyo de Vox a la investidura de Pérez Llorca: «cuando haya una negociación cerrada, eso, podrá permitir que Vox pueda apoyar la investidura del señor Pérez Llorca», si bien ha añadido casi a continuación que «cuando uno está negociando, casi siempre, su postura es muy positiva».

El síndico de Vox en las Cortes Valencianas ha apelado a «la responsabilidad del PP, que es el que propone el candidato para formar gobierno». Y, también, «a esa estabilidad» que Vox «ha dado desde el primer momento para poder solucionar los problemas de los valencianos. Y, en este momento, con mucha más necesidad por la situación grave de la reconstrucción tras la tragedia. Por ello, el PP tendrá que estar a la altura», ha advertido Llanos.

La predisposición de Vox a apoyar a Pérez Llorca es buena. Una, porque ya ha sido interlocutor del PP en los contactos y pactos en las Cortes Valencianas y en todos ha cumplido y han ido bien. Y otra, porque hay sintonía entre las personas que deben cumplir esos nuevos acuerdos. Además, existe también pacto en prácticamente todos los puntos presentados. Ahora, resta una revisión final, que incluye la persona y los acuerdos. Algo que no se va a alargar más allá del día en que se produzca el Pleno de investidura.