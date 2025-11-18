El PP presenta la candidatura de Pérez Llorca, que relevará también a Mazón en el PP valenciano

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas presentará este miércoles la candidatura de su actual portavoz en la Cámara, Juan Francisco Pérez Llorca, como próximo presidente de la Generalitat Valenciana. Así, lo han confirmado a OKDIARIO fuentes muy próximas al pacto. Su elección será apoyada por PP y Vox.

La Mesa de las Cortes Valencianas se reunirá este jueves. Y, a continuación, la Junta de Síndics, por lo que el Pleno de investidura se celebrará entre lunes y martes. Pero, previsiblemente, el próximo lunes. Además, según ha avanzado también este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Carlos Mazón será relevado también al frente del PP de la Comunidad Valenciana en las próximas semanas. En este caso, también, por Juan Francisco Pérez Llorca, actual secretario general.

El Grupo Popular al completo ha sido convocado este miércoles en las Cortes Valencianas para presentar la candidatura de Pérez Llorca. Y esa presentación se va a producir exactamente coincidiendo con la conclusión del día del plazo, que se cierra a las 23:59 horas de este miércoles.

Una vez elegido Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana no será necesario celebrar otro pleno de investidura. Aunque sí se hará un acto. Ese acto se producirá inmediatamente después de que el Rey Felipe VI firme el decreto de elección, lo que se producirá, previsiblemente, el próximo martes, en Valencia.

Con la elección de Juan Francisco Pérez Llorca se cierra la opción de que se celebren elecciones anticipadas en la Comunidad Valenciana. Y se abre una nueva etapa, justo un año después de la DANA del 29 de octubre de 2024.

Esa nueva etapa, se abrirá también en el PP de la Comunidad Valenciana. A instancias del propio Carlos Mazón, la elección del nuevo presidente se celebrará en unas semanas, según ha anticipado este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y ha añadido Feijóo que él está de acuerdo con esa decisión. De hecho, Feijóo ha revelado también que cuando el 3 de noviembre dimitió como presidente de la Generalitat Valenciana, puso también a disposición del partido su cargo como presidente del PP Comunidad Valenciana.

Entre la presentación de la candidatura de Pérez Llorca y su elección como presidente de la Generalitat Valenciana, (miércoles a lunes), hay una fecha intermedia, que es el viernes. Ese día, Pérez Llorca declarará en calidad de testigo ante la titular de Instrucción 3 de Catarroja, que instruye la causa de la DANA. Después de un año con la causa abierta, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha creído conveniente llamar a Pérez Llorca en una fecha fijada por ella y que es exactamente dos días después de que concluya el plazo para presentar su candidatura a la Generalitat Valenciana. Y tres antes de su investidura.