Vox pide en Aragón «cerrar el grifo» a las ONG de acogida de inmigrantes ilegales

Alejandro Nolasco, candidato de Vox a la presidencia de Aragón en las elecciones del 8 de febrero, ha exigido «cerrar el grifo» a las ONG que acogen a los inmigrantes ilegales. Nolasco ha reclamado también la devolución a sus países de origen de quienes llegan en situación irregular. Además, ha denunciado que esas ONG son las mismas que «se lucran indirectamente con el tráfico de personas».

El candidato de Vox asegura que sus exigencias son necesidades para garantizar la seguridad, que se puede abordar con la Ley Orgánica de Extranjería, mediante el artículo 35.2, por el que las comunidades tienen la facultad de firmar acuerdos con terceros países para llevar a cabo la devolución.

En alusión al asunto de la seguridad, el candidato de Vox ha hecho referencia a «esos ilegales que han pegado fuego al centro de menas de la calle Comadre de Teruel o al centro que había en Torrero [ambos en Aragón], y los colchones no se pegan fuego por el cambio climático, sino porque hay gente que les pega fuego».

Por ello, entre otras razones, la regularización de 500.000 inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez es preocupante y la inmigración masiva «es un problema de primer orden», sostiene Alejandro Nolasco. Así, el aragonés argumenta la seriedad de la medida del Ejecutivo de Sánchez, «una de las cosas más graves que ha pasado en la política reciente». Un «intento desesperado», ha añadido, por «tener garantizados cientos de miles de votos que le permitan seguir en el poder».

Alejandro Nolasco ha abordado también el problema de la okupación y se ha comprometido a dar una «patada en el culo a todas aquellas personas que entran de manera ilegal en una casa» de llegar al Gobierno, algo que garantiza que «se puede hacer comprobando el título de propiedad, por ejemplo ante la Policía Local».

Asimismo, no ha dejado pasar el derroche administrativo que a su juicio se puede ver en las administraciones, que han destinado 900.000 euros a la Asamblea de Cooperación por la Paz, ha señalado a modo de ejemplo. Esta «hace proyectos de aldeas eco-resilientes en Colombia para comunidades LGTBQ+», ha explicado, para a continuación apuntar: «¿Esto qué es? ¿En qué se gasta esto, en billetes de avión? ¿Qué beneficio tiene?».

En este mismo sentido, ha declarado que Pedro Sánchez, al que tacha de «tirano», dijo que «cuando hubiera dinero suficiente para atender las necesidades de otros», se haría. Sin embargo, el candidato de Vox ha señalado que la realidad es muy distinta a como la pinta el socialista: «Ahora mismo la producción industrial de España es inferior a la que teníamos en 1990».

Tampoco le sorprenden esas promesas de «una persona que se comporta sin ningún escrúpulo, que es capaz de ver arder España, aunque sólo sea con el objetivo de gobernar sobre las cenizas», ha criticado en una entrevista con EP.