Vox apuesta por el boca a boca como estrategia para captar al votante del «Aragón olvidado»

En furgoneta y pisando calle, Vox apuesta por recorrer día a día el «Aragón olvidado» como estrategia para captar al votante, sobre todo en las zonas rurales. Como se muestra en el reportaje de OKDIARIO, las convocatorias de prensa del líder de Vox Santiago Abascal terminan por convertirse en un acto multitudinario a donde acuden los vecinos del pueblo en el que se encuentra y también de las localidades cercanas. Buscan escuchar en directo al representante de la formación responder las preguntas de la prensa y pedirle un selfi.

Empezó de una manera espontánea en el mes de octubre en Canarias, cuando Abascal convocó a la prensa para denunciar la «mafia» del Open Arms con la llegada masiva de inmigrantes ilegales. En cambio, en la actualidad se ha convertido en una constante. Siguiendo la tónica de Extremadura, en Aragón los simpatizantes están respondiendo de la misma manera. Este sábado, en Zuera (Zaragoza), con una población de unos 8.500 habitantes, el político ha atraído a más de 1.000 personas a la plaza de España.

Vox y el boca a boca

En Bambú señalan que la clave del imponente resultado que obtuvo la formación en las elecciones de Extremadura fue el contagio entre votantes y simpatizantes por «el boca a boca», un método que exige pisar el terreno y hacer muchos kilómetros en apenas menos de un mes. Pero el líder de Vox Santiago Abascal está dispuesto a hacerlo para darse a conocer en primera persona, consciente de la importancia que tiene crear «vínculos» con los ciudadanos.

El núcleo duro de Abascal explica que gana «en las distancias cortas». Así como en lugares donde nunca antes había estado «una persona importante» o un «famoso», como señalan los propios votantes. Esto es clave para comprender la importancia que las elecciones autonómicas tienen para Vox: mientras se presenta al candidato autonómico, como Óscar Fernández –en Extremadura– o Alejandro Nolasco –en Aragón–, Abascal recuerda en sus mítines que «él quiere ser el presidente de España».

En esta campaña electoral aragonesa, Abascal estará prácticamente todos los días. Se le ha visto ya en precampaña, dado que Vox decidió no cancelar ninguno de los actos para no sucumbir «al silencio cómplice», tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Cataluña y que, según inciden, «sólo beneficiaba al PSOE».

Convocatoria de medios y mitin

La dinámica diaria del equipo de Vox consiste en dos actos oficiales. Por un lado, una convocatoria de medios de Abascal en un pequeño municipio al mediodía. Y por la tarde, un mitin donde intervienen el candidato y el líder nacional. Ahora bien, la clave de la estrategia política diseñada por Álvaro Zancajo –el director de campaña y mano derecha de Abascal– está en hacer entre tres e incluso cuatro paradas por distintos municipios, de camino a un encuentro y otro.

De forma que la popularidad en los pueblos sobre la posible llegada de Abascal crece como la pólvora por el «boca a boca». Una estrategia rupturista de la política clásica, que les hace depender menos de los medios convencionales para llegar a la gente, les da mayor libertad para ir decidiendo la ruta, lo que aporta frescura a la formación.

Mientras, en las redes sociales oficiales del partido se viraliza el efecto positivo que causa la presencia del líder en bares, cafeterías, comercios y restaurantes, donde los votantes le piden un selfi como recuerdo de su visita. O lo reciben con regalos, como un pan gigante que unos panaderos en La Puebla de Alfindén (Zaragoza) le regalaron a Abascal con su nombre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 🇪🇸 Santiago Abascal 🇪🇸 (@santi_abascal)

También se produjeron escenas de carácter distendido durante las comidas, en las que compartió espacio con el resto de comensales. En un vídeo difundido en redes sociales puede verse a un grupo de jóvenes realizando un brindis en el que corean: «¡Viva Santiago Abascal, viva Alejandro Nolasco y viva Morante de la Puebla!».

🔴 BRUTAL | El emocionante brindis de un grupo de aragoneses de la España vaciada junto a Santiago Abascal: «¡Viva Alejandro Nolasco, viva VOX y viva Morante de la Puebla!». El único líder político que acompaña a los españoles más humildes llueva, truene o nieve. pic.twitter.com/tW2KrWmQBo — Bipartidismo Stream (@Bipartidismo_) January 28, 2026

Ahora bien, la autenticidad no es ensayada. La naturalidad no es impostada. Es Abascal quien se prepara los discursos del mitin después de escuchar el testimonio en directo de decenas de españoles que se le acercan para compartir sus problemas. El líder les da voz en sus intervenciones por la tarde e incluso denunciándolo en los encuentros con la prensa al mediodía. Al contrario que otros políticos que delegan en su equipo, Abascal escribe y publica en X sus mensajes, que se viralizan a los pocos minutos, atento a la política nacional.

«De camino hacia aquí hemos parado en un pequeño hotel rural para tomar un café y el dueño del hotel nos ha contado que le había llamado una asociación para preguntarle si quería tener el hotel lleno con pensión completa durante un año entero y diciéndole cuánto le iban a pagar», relató el pasado miércoles haciendo referencia a un testimonio de un propietario de un establecimiento hotelero en la provincia de Teruel, donde las formaciones regionalistas suelen obtener su parte del pastel.

«Cuando le dicen que se trata de traer inmigrantes, el hombre con mucha dignidad dijo: ‘No’, porque él no quiere llevar eso a su pueblo, porque no quiere llevar esos problemas a su pueblo, aunque a él le beneficie económicamente», explicó en respuesta a una pregunta de un periodista sobre la preocupación ante la regularización express de cientos de miles de inmigrantes ilegales.

El fruto que recoge Vox de la sacrificada ruta tuvo su recompensa en Extremadura, y esperan tenerla en Aragón, donde incluso sus rivales reconocen que «está de subida». Mientras que la presencia de Pedro Sánchez, hundió al candidato pacense Miguel Ángel Gallardo, Vox ganó apoyos en 34 de los 35 municipios que vistió Abascal y subiendo en total más de 40.000 votos que en 2023, hasta alcanzar más del doble de escaños –pasando de 5 a 11–.