La diócesis de Zaragoza veta a Vox el uso de un cartel de Abascal ante una iglesia con «fin electoral»

A orillas del Río Guadalupe, en la localidad de Caspe, se encuentra uno de los lugares más emblemático del Bajo Aragón: la colegiata de Santa María Mayor del Pilar, un paraje de piedra e historia que Vox ha elegido para convocar a los medios el próximo jueves, pese a la oposición por parte de la diócesis de Zaragoza, que denuncia una «utilización partidista» del espacio, pese a que tendrá lugar en las inmediaciones.

Con la imagen del líder de Vox, Santiago Abascal, y la imagen de fondo de la imponente iglesia gótica –una de las más singulares–, la formación ha divulgado la cita nombrando explícitamente el templo, en lo que consideran, según explican a OKDIARIO, «una referencia cultural» fundamental para comprender la historia de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta que en la villa se firmó el Compromiso de Caspe, dando lugar a la elección de Fernando de Antequera como rey de la Corona de Aragón.

Sin embargo, la diócesis Zaragoza ha considerado que el nombre de la iglesia es una utilización «electoral» y «partidista» por parte de Vox, hasta el punto de que dicha diócesis ha emitido un comunicado censurando a la formación y exigiéndole que retire el nombre de la iglesia.

En el comunicado de este lunes, muestran su rechazo «de manera tajante y expresa cualquier vinculación con el acto político anunciado por el partido Vox en el marco de la campaña electoral en Aragón». Según señalan, el cartel lleva a la confusión, porque daría a entender que el acto se celebra en la colegiata.

«La parroquia de Santa María la Mayor del Pilar de Caspe recuerda que, conforme a la misión y normativa de la Iglesia, los templos y espacios parroquiales no pueden ni deben ser utilizados para fines políticos o partidistas, y que la comunidad parroquial mantiene una estricta neutralidad política, al servicio de todos, sin distinción ideológica», añaden.

«Esta parroquia se desmarca de forma rotunda del mencionado acto político y exige el cese inmediato de cualquier uso del nombre de la Colegiata-Parroquia, en relación con actividades de carácter electoral o partidista», explican, lamentando «la confusión causada y reiteramos nuestro compromiso con el respeto, la verdad y la convivencia».

Ante el revuelo suscitado por el cartel, los de Vox han optado incluir en la leyenda del cartel la palabra ‘frente’, para dejar claro que no es «dentro» de la Colegiata-Parroquia Santa María la Mayor del Pilar para zanjar la discusión suscitada en el seno de la Diócesis, pero manteniendo la referencia a la iglesia, como hizo la formación en Panticosa, cuando en el arranque de precampaña la Diócesis de Jaca expresó la misma posición cuando la formación convocó delante de la iglesia de Nuestra Señora de Panticosa. «Es un punto emblemático de Caspe, ¿dónde está el problema?», señalan.

DECLARACIÓN A MEDIOS en Caspe con @Santi_ABASCAL 📅 Jueves, 29 enero

⏰ 13:30 horas

📍Frente a la Colegiata Santa María la Mayor del Pilar ¡TE ESPERAMOS! 💪🇪🇸 pic.twitter.com/VP5dirRWBL — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 26, 2026

En Vox ponen de ejemplo las pasadas elecciones en Extremadura, cuando el equipo de campaña de la formación escogió como ubicación, tanto para medios como para simpatizantes, las inmediaciones de templos católicos. Así fue el caso de Guadalupe, en precampaña, o de San Jorge –en Cáceres– como arranque de campaña electoral, recuerdan.