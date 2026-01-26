Vox sobre el funeral laico cancelado por Sánchez por el rechazo de las víctimas: «Era una chorrada infame»

Una chorrada infame». Así ha tildado Vox el funeral laico que el Gobierno de España ha tenido que cancelar ante el rechazo de las víctimas de Adamuz a acudir al homenaje de Estado que Moncloa planeaba celebrar en Huelva. El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha criticado este lunes desde la sede nacional en Bambú que los políticos estén centrados en organizar «funerales» en lugar de garantizar «la seguridad en el país».

En consonancia, según ha podido saber OKDIARIO, Vox no acudirá al funeral católico que se celebrará en la Catedral de La Almudena en homenaje a las víctimas de Adamuz este próximo jueves a petición de la presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Vox justifica su ausencia en la «utilización» que los políticos están haciendo del luto: «No es momento de chupar cámara».

Por el contrario, Bambú sostienen que las víctimas del siniestro en Adamuz «merecen todo el respeto, toda la dignidad y el acompañamiento», así como sentir que «la Administración y los políticos, representantes elegidos por el pueblo, están de su lado». Por ello, ha indicado que le parece «terrible» y «le estremece» que presuntamente no les permitieran contar con auxilio espiritual en los momentos posteriores a la tragedia.

Además, el portavoz de Vox ha asegurado que el aplazamiento del funeral de Sánchez en Huelva por el accidente de Adamuz no se debe a la imposibilidad de las familias de acudir, sino al temor a «un recibimiento que no quieren tener» algunos políticos y al momento en el que los familiares de las víctimas «empiezan a hacerse preguntas incómodas» o a «señalar responsables».

En este contexto, Fuster ha asegurado que existe un «miedo generalizado» al sistema ferroviario y que la ciudadanía percibe el deterioro de la red ferroviaria «con sus propios ojos», al igual que el estado de las carreteras.

El dirigente de Vox sostiene que esa percepción se ve agravada cuando se conocen informaciones sobre un Gobierno que, a su juicio, «se gasta el dinero» en cuestiones ajenas a las necesidades técnicas del sistema. De ahí que Vox opte en centrar el debate y su acción en lo que considera ·el ámbito de los políticos».

Vox exige un sistema de alertas tras Adamuz

Tras la reunión del Comité de Acción Política (CAP) de este lunes, la formación ha exigido un sistema de alertas automáticas en la red ferroviaria tras la tragedia de los 45 muertos en Adamuz, que «haga que la reiteración de incidencias en un mismo tramo active de manera automática protocolos reforzados de supervisión y actuación».

Una propuesta que los de Abascal registrarán en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autonómicos además de una auditoría integral de la red ferroviaria, un plan nacional de inversiones centrado en la seguridad y el mantenimiento, el refuerzo de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y el cese inmediato del ministro Óscar Puente.

🗣 @joseafuster: «No vamos a dejar que se vayan de rositas. Tenemos un Gobierno criminal y no vamos a parar hasta hacerlo caer, hasta que paguen en los juzgados por todo el daño causado. Será por el bien de España y para recuperar una España nueva y decente». Exigimos el cese… pic.twitter.com/AHyh8kLM5b — VOX 🇪🇸 (@vox_es) January 26, 2026

«No vamos a permitir que nadie use esta tragedia, el dolor y el luto de las víctimas para eludir sus responsabilidades», ha advertido Fuster, señalando como culpable a «la corrupción de este Gobierno», subrayando que los de Abascal han acudido a los juzgados para «saber toda la verdad y que los culpables paguen por todo el daño causado». «No vamos a dejar que estos canallas se vayan de rositas», ha asegurado, denunciando el «silencio cómplice» que, a su juicio, permite la impunidad de un Gobierno «manchado de corrupción».

Fuster ha cargado contra el PP, al que ha acusado de mantener un «silencio cómplice» ante un Gobierno «manchado de corrupción». Según sostiene, ese silencio permite su «impunidad» y responde a que PP y PSOE «aspiran a gobernar juntos».

El portavoz nacional de Vox ha criticado lo que ha denominado «moderación institucional» del PP, que ha definido como «la ausencia de pensamiento, de convicciones y de principios», y ha afirmado que esa actitud permite que el actual Ejecutivo continúe. También ha censurado la coincidencia de voto entre populares y socialistas en asuntos europeos, como el acuerdo de Mercosur.

«¿Qué es eso de la moderación institucional? Es no hacer nada, es el gatopardismo perfecto, inmaculado, es el no hacemos nada, solamente heredamos el poder y a partir de ahí trabajamos conjuntamente para que nada cambie, para que el estado autonómico siga siendo un fracaso pero controlado, para que la nación siga siendo irrelevante, para que nuestras ciudades como Ceuta y Melilla sigan estando desamparadas por la OTAN, por ejemplo. Todas esas cosas», ha achacado al PP.