El marido de la juez Nuria Ruiz: la sombra que planea sobre la investigación de la DANA

Un escándalo judicial se está gestando en torno a la instrucción de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre. Las partes implicadas en el proceso han expresado su indignación —según ha podido saber OKDIARIO— por lo que consideran una «intromisión indebida» del marido de la jueza Nuria Ruiz, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargada desde hace tres meses de investigar lo sucedido con dedicación exclusiva.

Fuentes a las que ha tenido acceso este medio aseguran que «el marido, que es juez pero no tiene nada que ver con el caso, muchos días se sienta en la puerta de la Sala cuando se producen los interrogatorios» y «ha tenido encontronazos con distintas partes» involucradas en el caso. La situación ha generado una fuerte rumorología dentro de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Uno de los colectivos molestos con la situación sería la propia fiscalía, que se ha mostrado disconforme en partes muy relevantes de la instrucción de la juez.

«La simbiosis es tal entre los dos», afirman estas fuentes, que describen lo que califican como «un rumor muy contrastado», y «tan sumamente obvio y evidente» que varias partes «quieren preparar un recurso ante instancias judiciales superiores para evitar ese supuesto grado de intromisión».

En sintonía con este hecho, el diario valenciano Las Provincias, en un artículo que retrataba el perfil de la jueza de la DANA titulado ‘Una pareja de magistrados contra la DANA’, afirmaba el pasado viernes: «Absolutamente todas las fuentes judiciales consultadas coinciden en señalar la figura de su marido, Jorge Martínez, también magistrado, en este particular retiro. Como si no se pudiera entender el papel de una sin el otro, en una relación particular en todos los ámbitos».

El diario Las Provincias también destacaba la «dureza incontestable» de la juez «contra los dos investigados hasta la fecha (la ex consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el ex secretario autonómico de ese departamento, Emilio Argüeso) con conclusiones, aunque fueran de carácter indiciario, más propias de una fase final de la instrucción donde se les considera responsables incuestionables de una instrucción complicada y con numerosas aristas y responsables tras la participación de la emergencia. Pero Ruiz Tobarra ajustó el plano hacia el Consell y de ahí, de momento, no se ha movido.»

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes cercanas al caso, la supuesta intromisión del esposo de la juez Ruiz Tobarra preocupa porque de confirmarse sería abiertamente contraria a Derecho. Y, de hecho, podría llegar a ser causa de nulidad. Además, según estas fuentes, se da la circunstancia de que es «una persona abiertamente de izquierdas» que «participa abiertamente» en la asociación Jueces y Juezas para la Democracia» lo que según estas mismas fuentes podría indicar «un sesgo muy claro» en la instrucción del caso que explicaría la negativa de la pareja de jueces a ahondar en la investigación de la actuación del Gobierno central.

Varias de las partes implicadas en el proceso han manifestado a OKDIARIO su preocupación por esta situación, considerando que es una anomalía que podría comprometer la instrucción en uno de los casos más mediáticos y sensibles de los últimos años en la Comunidad Valenciana.

El enfado ha llegado a tal punto que algunos letrados están considerando elevar la cuestión a instancias superiores, argumentando que esta presunta injerencia podría vulnerar el derecho a un juicio justo con todas las garantías y a una instrucción imparcial e independiente, así como afectaría el derecho fundametal del juez predeterminado por la ley.

«Esto ya no es un rumor, sino algo que todo el mundo da por hecho», aseguran a OKDIARIO múltiples fuentes de la Ciudad de la Justicia, que añaden que «la intromisión es tan evidente que resulta injusta, inadmisible y vergonzosa».