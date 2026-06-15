Hace 20 años que España perdió una de sus voces más reconocidas: la de Rocío Jurado. La más grande perdía la vida en la madrugada del 6 de junio de 2006 a sus 62 años tras una larga enfermedad. Sin embargo, y pese a que han pasado 20 años desde su fallecimiento, su legado y su recuerdo se mantienen intactos. Su familia, aunque se rompió por completo, le ha rendido homenajes durante todo este tiempo, hasta tal punto que su hija primogénita ha llevado su historia hasta la gran pantalla. Su hija Rocío Carrasco ha formado parte de un documental de cuatro capítulos sobre una autobiografía de la intérprete de Como una ola, que se estrenará el próximo 25 de junio.

En la cuenta atrás para que vea la luz esta producción audiovisual, Carrasco ha concedido una reveladora entrevista en la que, además de adelantar los entresijos de este documental —un formato con el que la excolaboradora televisiva está más que familiarizada—, ha desvelado qué día quiere olvidar tras el fallecimiento de su madre.

El día que Rocío Carrasco quisiera olvidar

Minutos después del fallecimiento de Rocío Jurado, su hermano, Amador Mohedano, daba un paso al frente para comunicar a los medios su pérdida. «Ha muerto tranquila, sin grandes angustias. Como ella quería, rodeada de los suyos, de su familia», dijo. Además, años después, el que fuera mánager de La más grande, contó cómo fueron los últimos momentos de su hermana: «Estaba dormida, respirando, el corazón fuerte. Estábamos toda la familia en una cama redonda que tenía ella grande. Estaba ya ida, pero el corazón latiendo. A veces, le decíamos alguna cosa a ver si ella, con los ojos o algo, respondía. Fallece de madrugada, a las cinco menos cuarto».

Aquel 6 de junio, Rocío Jurado dejó muchos corazones rotos. Sobre todo el de su hija mayor, cuya vida cambiaría para siempre. No solo porque perdía a su madre, sino también a su familia, con la que ha mantenido un litigio durante todos estos años.

Tras muchos años de silencio, en 2021, Rocío Carrasco daba el salto a la televisión tras muchos años en silencio para contar —además del terror que vivió durante su matrimonio con Antonio Flores— la realidad de la ruptura familiar. Un testimonio que alarmó a su familia, que no le sentó del todo bien que contara episodios que no se sabían hasta la fecha.

Desde entonces, la primogénita de Rocío Jurado ha formado parte de homenajes públicos hacia su madre. Sin embargo, el más esperado llegará en tan solo 10 días de la mano de un documental. En plena promoción de este proyecto, Rocío Carrasco ha concedido una reveladora entrevista a El País donde ha confesado que el funeral de su madre no lo quiere ni recordar. Y es que, mientras muchos perdían a un referente en la música o incluso a una hermana, amiga o mujer, ella perdía a su madre, a Rocío Mohedano. «No quiero recordar nada, pero recuerdo. Recuerdo el calor de la gente y esos puentes de Jerez a Chipiona llenos de gente con velas y tirando flores al coche. Eso lo recuerdo, pero no me gusta recordarlo. No quiero», ha dicho.