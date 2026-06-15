Los 9 colores de manicura que van a triunfar este verano 2026 (y las famosas que ya los llevan)

Si estás pensando en renovar tu manicura este verano, hay una pista infalible para acertar: mirar las uñas de las celebrities. Mientras algunas apuestan por una manicura con tonos limpios y minimalistas, otras se han lanzado a colores más atrevidos que prometen convertirse en tendencia. El resultado es una temporada mucho más variada de lo habitual, en la que hay opciones para todos los estilos y personalidades.

1. Blanco nube

La evolución más elegante del blanco tradicional llega de la mano de la manicura Cloud French. Victoria Beckham ya ha sucumbido a este acabado difuminado, suave y etéreo que aporta luminosidad instantánea a las manos. Es limpio, sofisticado y combina con absolutamente todo.

2. Amarillo mantequilla

El llamado butter yellow se consolida como el color optimista del verano. Dulce, delicado y mucho más sofisticado de lo que parece, aporta un toque de luz sin resultar estridente. Es el nuevo neutro para quienes quieren salir de la zona de confort sin asumir riesgos.

3. Azul artístico

Rosalía ha demostrado que el azul puede ser tan elegante como creativo. Desde versiones acuarela hasta tonos bebé o azul océano, esta tonalidad transmite frescura y personalidad. Además, favorece especialmente en pieles bronceadas, convirtiéndose en uno de los colores estrella de las vacaciones.

4. Chocolate intenso

Durante años fue un color reservado para el otoño, pero en 2026 rompe todas las reglas. Lily Collins ha convertido el marrón chocolate en una de las opciones más sofisticadas de la temporada. Elegante, profundo y extremadamente favorecedor, es perfecto para quienes buscan una alternativa al negro.

5. Burdeos sofisticado

Olivia Palermo ha demostrado que los tonos vino también tienen cabida durante los meses más cálidos. Lejos de resultar demasiado oscuros, aportan un aire refinado y elegante que combina especialmente bien con estilismos en lino, blanco o beige.

6. Rojo clásico

Hay tendencias que cambian y otras que permanecen. El rojo sigue siendo un valor seguro y Laura Escanes lo ha confirmado una vez más. Este verano se lleva brillante, vibrante y lleno de energía. Un color capaz de elevar cualquier look en cuestión de segundos.

7. Cobre metalizado

El brillo metálico sigue dominando las tendencias y Kylie Jenner ha encontrado la fórmula perfecta: el cobre. Luminoso, cálido y lleno de reflejos, este tono captura la luz del verano como ningún otro y convierte las uñas en auténticas protagonistas.

8. Blanco leche

Las famosas siguen obsesionadas con las llamadas milky nails. Chiara Ferragni y Elsa Pataky han apostado por este blanco translúcido que consigue el efecto de manos impecables. Natural, elegante y atemporal, es la opción perfecta para quienes buscan una manicura discreta pero muy cuidada.

9. Perlado brillante

Si hay una manicura que ha marcado una generación, es la que popularizó Hailey Bieber. Este verano, el acabado perlado evoluciona hacia versiones más luminosas y sofisticadas, con reflejos nacarados que aportan un efecto joya sutil y muy favorecedor. Es, sin duda, la manicura más elegante de la temporada.