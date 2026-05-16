Israel elimina al líder del ala militar de Hamás, Izz al Din Haddad

Israel ha eliminado al líder del brazo militar de Hamás, Izz al Din Haddad. Las mezquitas de Gaza han anunciado también la muerte del líder de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, su esposa y su hija en el mismo ataque, como prolegómeno a las ceremonias fúnebres que comenzarán este sábado en la ciudad de Gaza.

Otros dos hijos del comandante militar de Hamás habían muerto en los ataques palestinos del 7 de octubre de 2023 contra Israel, en lo que representó el comienzo de la guerra de Gaza tras los ataques de la organización terrorista.

Haddad asumió el cargo en mayo del año pasado tras la muerte de su predecesor, Mohamed Sinwar, en un ataque israelí, quien a su vez había asumido el cargo tras la muerte de Mohammed Deif, de nuevo en un ataque de Israel, en julio de 2024.

Israel ha anunciado que ha dado por muerto al comandante de Hamás en un ataque dirigido contra él. El jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, el general Eyal Zamir, ha celebrado su muerte en lo que ha descrito como un «éxito operativo significativo» para el Ejército antes de describir al fallecido como «uno de los principales autores de la masacre del 7 de octubre».

«Durante toda la guerra», ha añadido el Ejército en otro comunicado en el que ha recordado que «Haddad participó en la retención de muchos rehenes israelíes en poder de Hamás y gestionó el sistema de cautiverio, mientras se rodeaba de rehenes en un intento por evitar su eliminación».