Cómo el método de Hannah Waddingham, que evita el gimnasio, la mantiene fuerte a los 51 años

A sus 51 años, Hannah Waddingham se ha convertido en una de las figuras más admiradas de la televisión internacional. Lejos de las rutinas extremas que dominan gran parte de la conversación sobre bienestar en Hollywood, la actriz británica ha defendido un modelo de cuidado físico mucho más sencillo y sostenible, basado en el movimiento diario y la constancia antes que en las largas sesiones de gimnasio.

La intérprete, conocida mundialmente por sus papeles en producciones como Ted Lasso, ha explicado en una entrevista concedida a la edición británica de Women’s Health que nunca ha sido una persona especialmente vinculada al entrenamiento tradicional. Su plan, según reconoce, se aleja completamente de las modas deportivas y de la presión estética que suele rodear a las celebridades, especialmente a las mujeres mayores de 50 años dentro de la industria del entretenimiento.

«Estaría mintiendo si dijera que hice mucho», confesó la actriz durante la conversación con la revista. Hanna explicó que su rutina se basa principalmente en ejercicios de calistenia utilizando su propio peso corporal y algunas pesas ligeras durante apenas veinte minutos cada mañana.

La actriz resumió su filosofía con una idea que repite con frecuencia a su entorno cercano: «Activa tus músculos todos los días». Esa visión, aparentemente sencilla, es precisamente la que ha despertado interés entre especialistas en bienestar y seguidores que ven en su método una alternativa realista frente a entrenamientos intensivos difíciles de mantener a largo plazo.

Una rutina muy efectiva

En una industria donde muchas celebridades comparten programas de entrenamiento exhaustivos o dietas altamente restrictivas, Hannah Waddingham ha optado por reivindicar hábitos mucho más accesibles. La intérprete británica asegura que nunca ha sentido afinidad por las tendencias deportivas ni por la presión de pasar horas en el gimnasio, algo que considera incompatible con la vida de muchas personas.

Su rutina diaria se centra principalmente en ejercicios de calistenia, una disciplina basada en utilizar el peso corporal como resistencia. Este tipo de entrenamiento incluye movimientos funcionales como flexiones, sentadillas o ejercicios de equilibrio que permiten trabajar fuerza, coordinación y movilidad sin necesidad de maquinaria compleja ni grandes cargas externas.

Además de esas sesiones breves de ejercicio, Waddingham insiste en la importancia de mantenerse en movimiento durante todo el día. Una de las anécdotas que más llamó la atención de la entrevista fue su recomendación de hacer sentadillas mientras se cepilla los dientes, una práctica que utiliza para incorporar pequeños estímulos musculares de forma constante.

Hanna ha sido muy sincera y ha compartido su truco para que todo el mundo pueda llevarlo a la práctica.

El truco de Hannah Waddingham

El enfoque defendido por Hannah Waddingham coincide cada vez más con las recomendaciones de numerosos expertos en envejecimiento saludable. En los últimos años, distintas investigaciones han señalado que la actividad física diaria, incluso de baja intensidad, puede tener un impacto significativo en la fuerza muscular, la movilidad y la salud metabólica, especialmente a partir de los 50 años.

La actriz hace referencia precisamente a esa idea cuando habla de «mantener activados» los músculos. Ese concepto no implica necesariamente realizar entrenamientos exigentes, sino reducir los periodos prolongados de sedentarismo mediante pequeños gestos: subir escaleras en lugar de usar el ascensor, caminar siempre que sea posible, cargar bolsas de la compra o realizar breves ejercicios domésticos repartidos a lo largo del día.

Diversos estudios respaldan este planteamiento. Una revisión científica publicada en 2021 concluyó que las personas mayores con mayores niveles de actividad física cotidiana presentaban mejores índices de fuerza muscular y potencia funcional, incluso aunque no realizaran entrenamientos estructurados de alta intensidad.

Los especialistas consideran que este tipo de movimiento continuo ayuda a preservar la masa muscular, mejorar la circulación y mantener la movilidad articular.

Una imagen cercana

La actriz británica se ha convertido en una voz cada vez más influyente precisamente por esa forma directa y poco artificiosa de hablar sobre el cuerpo y el envejecimiento. Mientras otras figuras públicas mantienen discursos centrados en la perfección estética, Hannah Waddingham defiende una relación más amable y sostenible con el bienestar físico.

Su mensaje conecta especialmente con mujeres que buscan modelos alejados de los estándares imposibles que durante años dominaron la industria del entretenimiento. La intérprete no oculta los cambios asociados a la edad ni presenta su aspecto físico como el resultado de métodos extraordinarios.

Con una carrera profesional en pleno auge y convertida en uno de los rostros más reconocibles de la televisión británica e internacional, Hannah Waddingham ha logrado que su visión sobre el ejercicio y el envejecimiento despierte tanta atención como sus trabajos interpretativos. Su método, basado en el movimiento cotidiano y en la ausencia de excesos, representa una tendencia cada vez más extendida entre quienes buscan mantenerse activos sin depender de fórmulas extremas ni rutinas inalcanzables.