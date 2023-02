Cada vez falta menos para disfrutar de una nueva edición de uno de los festivales musicales más vistos en todo el mundo, Eurovisión. El icónico certamen regresa el próximo mes de mayo para mostrarnos qué candidato alzará al aire el famoso micrófono de cristal en nombre de su país. Un encuentro para el que la BBC ya está ultimando detalles y ha anunciado la incorporación de una de las actrices de Juego de Tronos.

Eurovisión es un festival que cada año es visto por más de 160 millones de espectadores. Por ello, la cadena británica se ha puesto manos a la obra para ofrecer una edición de infarto. De hecho, estará dirigida por una serie de rostros muy conocidos en el panorama británico y cuyos nombres no han dejado indiferente a nadie.

Introducing Liverpool’s new Fab Four 🥳 Your #Eurovision2023 hosts are:

⭐️ Graham Norton

⭐️ Hannah Waddingham

⭐️ Julia Sanina

⭐️ Alesha Dixon

Read all about them here: https://t.co/bAKRjTrTnL pic.twitter.com/tzCiMWPHUh

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 22, 2023