‘Eurovisión 2023’: las reacciones virales de los eurofans internacionales ante la propuesta de Blanca Paloma

Blanca Paloma es la representante de España en Eurovisión 2023 el próximo mes de mayo con su canción EAEA. Tras su triunfo en el Benidorm Fest son muchos los eurofans que se han querido grabar reaccionando a su actuación en la gran final. Por lo general, todas las opiniones son muy positivas y a los fans españoles les encanta pasar el rato viendo estos vídeos.

Por lo general, todos los seguidores del certamen se quedan sorprendidos al escuchar el principio de la canción, sus reacciones más frecuentes son: “Oh dios mío, me encanta”, “Esto siempre me llega mucho”, entre otras. Además, algo muy comentado entre ellos es la perfecta interpretación vocal que experimenta durante toda la canción: “Es perfecta todo el tiempo, ella podría cantar la canción cien veces y lo clavaría las cien veces”, dicen algunos.

Alesia Michelle es una de las youtuber que se ha querido grabar mientras escucha la canción.Nada más comenzar la actuación, ya está prácticamente llorando por todo lo que la canción le está transmitiendo. Además, es una de las personas que más ha valorado la puesta en escena, el decorado, la vestimenta y cada detalle de la canción: “Esto es perfecto, España tiene opciones para ganar Eurovisión 2023, no hay ninguna propuesta que tenga la agudeza vocal, ni el estilo, ni la escenografía, ni el poder que tiene ella. Es perfecto, ella no tiene que cambiar nada de la actuación por que es perfecta”, comenta al finalizar la actuación.

yo: voy a verme las reacciones de los guiris a blanca paloma a ver

los guiris: pic.twitter.com/6LXwhFBdJl — motopapi desquiciado (@carloossmilf) February 8, 2023

Otra de las reacciones más comentadas es la de Laura, una youtuber de la República Checa cuyas expresiones y comentarios no tienen ningún desperdicio: «Está sirviendo paella y coñ*. No puedo, esto es un pedazo de servicio”, expresaba. Al escucharlo, los usuarios de Twitter no se podían creer que usara la palabra paella para describir una actuación y algunos han comentado que a partir de ahora cada vez que vean la actuación van a opinar lo mismo. Muchos usuarios de Twitter se han dedicado a hacer recopilaciones con las mejores reacciones de nuestra candidata para Eurovisión 2023.