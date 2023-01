Johnny Lydon (Sex Pistols) intentará representar a Irlanda en ‘Eurovisión 2023’

Johnny Lydon, ex líder del icónico grupo Sex Pistols, podría participar en Eurovisión. El músico confirmó este lunes que competirá con otros cinco aspirantes para representar a Irlanda en el festival, que este año se celebrará el próximo mes de mayo en Liverpool.

La leyenda del punk, quien llevó a los Sex Pistols a lo más alto en la década de los 70, confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que dejaba clara su intención de participar en Eurovisión 2023.

El artista también compartió la canción con la que quiere participar. Un tema titulado Hawaii, que ya se puede escuchar en todas las plataformas, y que el artista ha compuesto para su mujer, Nora, que padece Alzheimer. Una canción para recordar los buenos momentos vividos juntos en sus viajes al archipiélago del pacífico.

1/2 PiL will be competing to represent Ireland at Eurovision 2023 with their new single Hawaii – which is available on all digital platforms from today, Monday, January 9th.

Download or Stream Hawaii now! A PiL song like no other. https://t.co/hSdJYEiaoz pic.twitter.com/6Q8jRGag1g

— John Lydon Official (@lydonofficial) January 9, 2023