‘Eurovisión 2023’: se confirma la ciudad de Reino Unido que albergará el festival

Eurovisión 2023 ya tiene sede oficial. La nueva edición del festival europeo se celebrará el próximo año en Liverpool, tras quedar finalista junto a Glasgow, finalmente la ciudad situada en la región Noroeste de Inglaterra ha sido la elegida.

El 27 de septiembre se anunciaron las ciudades finalistas del proceso de selección. Y el pasado viernes se anunció desde las emisoras de la BBC, que Liverpool será la ciudad que acoja el festival, después de que se tomase la decisión de que el certamen se celebrase en Reino Unido en vez de en Ucrania.

De esta forma, Reino Unido, segundo clasificado en la pasada edición del festival con Sam Ryder y su Space Man, será el país que sustituya como sede de Eurovisión a Ucrania, ganadora en Turín con el grupo Kalush Orchestra, que debido a la guerra, no puede ejercer de país anfitrión.

Liverpool will host #Eurovision 2023 on behalf of Ukraine…and it’s gonna be proper boss 👍

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) October 7, 2022