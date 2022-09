Laura Pausini se sincera sobre la actuación de Chanel en ‘Eurovisión 2022’

Laura Pausini se convirtió en una de las grandes protagonistas de la rueda de la prensa de la nueva edición de La Voz. La artista italiana derrochó simpatía y naturalidad, muy emocionada de volver a trabajar en un formato que le apasiona y donde se siente muy cómoda.

Durante la rueda de prensa, Laura Pausini no solo habló sobre su regreso como coach a La Voz una edición más, que este año celebra sus 10 años en antena, la artista ha confesado que le fue difícil ocultar que Chanel era una de sus artistas favoritas en el Festival de Eurovisión, ya que debía mostrar imparcialidad al ser su presentadora.

“A los presentadores nos habían dicho que no diéramos señales de nuestras preferencias y las primeras dos noches lo intenté. Quise que no me dieran España porque se iba a notar, no soy buena actriz”, afirmó la cantante tras ser preguntada por YOTELE, que tuvo presente en la presentación.

Pausini también desveló qué ocurrió cuando tuvo que comunicar los puntos que el público habían otorgado a España tras la actuación de Chanel con ‘SloMo’: «Lo dije con emoción, aunque en Italia me pedían que no se me notara. Eso fue lo más difícil».

La intérprete, por su parte, también se muestra encantada con su regreso al sillón rojo de ‘La voz’: «Si fuera posible firmaría cada año, pero no siempre se puede». «Una de las motivaciones por las que estoy feliz aquí es la libertad. No me siento en ninguna cárcel, en otros formatos sí. Aquí nunca me han dicho que apriete un botón».