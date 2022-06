‘Eurovisión 2023’, oficialmente, no se celebrará en España: todos los detalles

Tras la victoria de Kalush Orchestra el pasado 14 de mayo, RTVE se ofreció para organizar el festival de Eurovisión 2023 en el caso de que Ucrania no pudiera organizarlo, debido a la invasión actual de Rusia. No obstante, esta misma semana se han despejado las dudas acerca de la candidatura española para acoger el festival el año que viene.

Después de que Ucrania se proclamase vencedora de Eurovisión 2022, surgieron muchas dudas acerca de las posibilidades reales de que el país, actualmente en guerra, pueda albergar la próxima edición del festival. En ese momento, todas las miradas se fueron hacia Reino Unido y España, como posibles países para organizar la próxima edición del festival.

No obstante, esta semana José Manuel Pérez Tornero, presidente de RTVE, ha señalado que España no es candidata para albergar la edición de Eurovisión 2023. Todo ello a pesar de que en un primer momento, María Eizaguirre señaló que estarían dispuestos a que se celebrase en España.

«España ya no está en la carrera para albergar Eurovisión 2023, en caso de que Ucrania no pueda celebrar la competición del próximo año», declaró el presidente de RTVE en un encuentro con La Opinión A Coruña, cerrando la posibilidad que se había quedado en el aire.

«No queremos quedarnos con el espejismo de un buen resultado, intentaremos ganar el año que viene. También nos interesaba organizar el concurso de Eurovisión 2023, pero, si Ucrania renuncia, la BBC lo organizará», añadió José Manuel Pérez Tornero.

Por otro lado, aunque Ucrania aún no se ha pronunciado, si la UA:PBC, la empresa pública de radiotelevisión ucraniana, no puede organizar Eurovisión 2023, lo tendrán que acoger otro país, y la candidatura más firme ahora mismo la tiene Reino Unido.

Our #Eurovision2022 winners #KalushOrchestra want to thank YOU and everyone that supported #Ukraine 🇺🇦❤️#eurovision pic.twitter.com/5s5EGzc8HB

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 14, 2022