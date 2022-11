‘Eurovisión 2023’: se confirman las novedades en el sistema de votación

Eurovisión 2023 permitirá votar sus actuaciones favoritas a telespectadores de todo el mundo. Tal y como han confirmado las nuevas reglas anunciadas este mismo martes por la organización. De esta forma, se busca aumentar el poder de los espectadores en la elección del ganador del festival europeo.

«La audiencia decidirá qué países llegan a la Gran Final y, como reflejo del impacto global del evento, todos los que vean el programa, dondequiera que vivan en el mundo, podrán votar por sus canciones favoritas», anunció este martes Martin Österdahl, supervisor ejecutivo del festival.

Por otro lado, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) también anunció que en las semifinales se eliminará el jurado de expertos. De esta forma, la la elección de los países que pasarán a la final será decisión únicamente de los espectadores.

No obstante, en la final del certamen, en este caso de Eurovisión 2023 se mantendrá el sistema mixto jurado-espectadores, que lleva en vigor desde el año 2009. Aunque desde ahora, los votos del público no procederán solo de países participantes sino de países de todo el mundo.

💫 Viewers alone will decide the Semi-Final results 🏆 Jury/Viewers still decide the Grand Final results 🌍 Rest of the World invited to vote too

«Al involucrar también a jurados de profesionales de la música en la decisión del resultado final, todas las canciones de la Gran Final pueden evaluarse según los criterios más amplios posibles. También podemos mantener la tradición de viajar por Europa y Australia para acumular puntos y garantizar una emocionante secuencia de votación en la que el ganador solo se revela al final del programa», asegura Martin Österdahl en la nota de prensa.

Y añade: «Estos cambios reconocen la inmensa popularidad del festival, el principal evento mundial de música en directo, dando a la audiencia más poder». De esta forma, los espectadores de los países participantes podrán seguir votando ,mediante SMS, teléfono o en la aplicación del festival, mientras que los del resto del mundo deberán hacerlo a través de una plataforma de internet.

Cabe destacar que el sistema mixto de votación ha hecho que en los últimos años haya grandes vuelcos en las clasificaciones finales, tal y como ocurrió en la edición de este año, donde Ucrania pasó de estar cuarta en la fase de votaciones del jurado, a ganar el festival gracias a los votos de los espectadores.

🌍 And, for the first time ever, the ‘Rest of the World’ can vote too! They will be able to vote via an online platform. These votes will have the same weight as one participating country in all 3 live shows. pic.twitter.com/snrukb1JnE

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) November 22, 2022