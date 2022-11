Chanel revela los motivos de su decisión de no ir al Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar continúa dando que hablar. Por primera vez en la historia, ningún artista quiso protagonizar la ceremonia inaugural. Artistas como Shakira, Dua Lipa o Rod Stewart mostraron su rechazo a participar en el evento, pero no son los únicos, pues Chanel también fue tentada y decidió declinar la propuesta.

El pasado 17 de noviembre, Chanel acudió a los Premios GQ. Durante el photocall, la cantante fue muy clara a la hora de responder a todas las preguntas sobre el Mundial de Qatar, dejando claros los motivos por los que en ningún momento había tenido intención de ir.

“Mi canción es para apoyar a la Roja y estoy muy contenta de que sea así”, expresó la representante de España en Eurovisión 2022 en referencia a TOKE, su nuevo single. Una canción que fue la elegida por RTVE como la canción oficial para apoyar a la Selección Española en este Mundial.

No obstante, a pesar de aunque su segundo single haya sido escogido como el tema de la selección española en el Mundial de Qatar, Chanel quiso dejar claro que esto no tiene nada que ver con la competición más allá de España: “No voy a ir a Qatar. No es la canción del Mundial. Es mi segundo single, que ha sido seleccionado para apoyar a la Roja”, expresó durante el photocall de los Premios GQ.

“Yo decido. Lo tenía decidido desde un primer momento. Lo que pasa es que soy muy nueva en esto. Lo dije desde la primera vez, yo tengo claros mis principios”, explicó la artista, dejando claro que es ella la que tiene la última palabra en torno a todas las decisiones de su carrera en la música.

Chanel también se mojó en el tema de que otros artistas, entre ellos Shakira, hubieran decidido no participar en el Mundial. “Estoy de acuerdo con ella y yo no voy a ir por el mismo motivo. Es una decisión propia y es personal», sentenció la artista.