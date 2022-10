‘Eurovisión 2023’: se confirman qué 37 países participarán en el festival

El festival de Eurovisión 2023 se acerca. En total, 37 países participarán en la edición del próximo año, organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que tendrá lugar entre los días 9 y el 13 de mayo en Liverpool.

Tras el anuncio de este jueves, el número total de países que participarán en Eurovisión 2023 tendrá tres países menos que en la edición de Turín, debido a la salida Montenegro, Bulgaria y Macedonia del Norte. Tres países que anularon su presencia en la próxima edición a los «altos costes de participación» que no pueden permitirse.

Unos costes que han aumentado debido a la ausencia de Rusia. De esta forma, la contribución de algunos países se ha revisado al alza para suplir la ausencia del país excluido del festival europeo por segundo año consecutivo, debido a su conflicto bélico con Ucrania.

37 countries will join the party for #Eurovision 2023 in Liverpool! 🇦🇱🇦🇲🇦🇺🇦🇹🇦🇿🇧🇪🇭🇷🇨🇾🇨🇿🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇬🇪🇩🇪🇬🇷🇮🇸🇮🇪🇮🇱🇮🇹🇱🇻🇱🇹🇲🇹🇲🇩🇳🇱🇳🇴🇵🇱🇵🇹🇷🇴🇸🇲🇷🇸🇸🇮🇪🇸🇸🇪🇨🇭🇺🇦🇬🇧

More details here 👉 https://t.co/e2BHjgvS1p pic.twitter.com/DzkCg4JPKT

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) October 20, 2022