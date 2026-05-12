EEUU abronca a Sánchez por concederle la Orden del Mérito Civil a una diplomática de la ONU defensora de Hamás

EEUU ha abroncado a Pedro Sánchez este martes por concederle la Orden del Mérito Civil a una diplomática de la ONU defensora de los terroristas de Hamás. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha utilizado su cuenta en redes sociales en español para criticar la decisión de Sánchez de otorgar la Orden del Mérito Civil a la relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese: «Cualquier premio a Francesca Albanese sólo avergüenza a quienes lo otorgan. Ella ha sido condenada por EEUU y numerosos países de Europa por su antisemitismo, su ilegítima guerra jurídica y sus intentos de socavar esfuerzos de paz en Gaza», ha destacado.

.@USAmbUN: Cualquier premio a Francesca Albanese solo avergüenza a quienes lo otorgan.

Ella ha sido condenada por EE.UU. y numerosos países de Europa por su antisemitismo, su ilegítima guerra jurídica y sus intentos de socavar esfuerzos de paz en Gaza. https://t.co/KKXFgjA8nu — USA en Español (@USAenEspanol) May 12, 2026

Pedro Sánchez hizo entrega el pasado jueves 7 de mayo de la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, defensora del grupo terrorista de Hamás. Albanese es relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino de la Franja de Gaza. Sánchez concedió la Orden del Mérito Civil a esta diplomática de la ONU conocida por su defensa y justificación de Hamás, minimización de las atrocidades cometidas contra las mujeres por los terroristas el pasado 7 de octubre de 2023 y sus ataques a Israel.

La Orden del Mérito Civil es una alta distinción española, instituida por Alfonso XIII en 1926, que premia las virtudes cívicas de funcionarios y los servicios extraordinarios de ciudadanos españoles y extranjeros en beneficio de la nación. El Rey Felipe VI es su Gran Maestre, premiando méritos civiles.

La víspera de la ceremonia de entrega del reconocimiento en Moncloa a Albanese el miércoles 6 de mayo de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigió una carta a la Comisión Europea solicitando la activación de la herramienta del Estatuto de Bloqueo para dejar sin efecto en la Unión Europea las sanciones estadounidenses impuestas contra Francesca Albanese.

Apoyo de Albanese a Hamás

Francesca Albanese ha respaldado de forma clara a Hamás y a otros grupos terroristas. En noviembre de 2022, Albanese participó en una conferencia oficial de Hamás, en las listas terroristas en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia y otros países. En un discurso por videoconferencia, les dijo a los terroristas allí reunidos: «Tienen derecho a resistir esta ocupación». En este sentido, añadió: «Israel dice que resistencia es igual a terrorismo, pero una ocupación requiere violencia y la genera».

Albanese participó en la conferencia de Hamás junto con Ghazi Hamad, ex líder de Hamás; Abd al-Latif al-Qanu, portavoz de Hamás; Ahmad al-Mudallal, líder de la Yihad Islámica Palestina (YIP); Khadr Habib, líder de la YIP en Gaza; así como Basem Naim e Isam al-Da’alis, también de Hamás.

Albanese ha defendido y elogiado repetidamente a Hamás. En julio de 2014, publicó un artículo en el sitio web antiisraelí Mondoweiss en el que insistía en que las demandas de Hamás y la Yihad Islámica eran «muy razonables».