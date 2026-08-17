Escándalo en la NBA por el pago de los 12,5 millones de salario de Brandon Clarke, que murió de una sobredosis

La situación económica alrededor de la muerte de Brandon Clarke ha generado una inesperada polémica en la NBA. El jugador de los Memphis Grizzlies falleció el pasado 11 de mayo a los 29 años y todavía tenía por delante una temporada de contrato valorada en 12,5 millones de dólares. En un primer momento, un informe de Front Office Sports aseguró que esa cantidad no sería abonada a su patrimonio porque el último año de su contrato no estaba protegido específicamente en caso de fallecimiento. Sin embargo, apenas unos días después, nuevas informaciones apuntan a que la familia del jugador sí recibirá la totalidad del dinero.

La confusión se produjo después de que se conociera que los Grizzlies habían rescindido oficialmente el contrato de Clarke el pasado 3 de julio, aproximadamente siete semanas después de su fallecimiento. El acuerdo que había firmado en octubre de 2022 era de cuatro años y 50 millones de dólares, por lo que todavía quedaban 12,5 millones correspondientes a la temporada 2026-27. Según la primera información publicada, la franquicia no tendría que hacer frente directamente a ese último año y la cantidad tampoco ocuparía espacio en el límite salarial.

Pero la historia dio un giro cuando Kevin O’Connor, periodista de Yahoo Sports, informó de que varias fuentes de la NBA confirmaban que el contrato de Clarke estaba completamente protegido en caso de fallecimiento. Su representante, Mark Bartelstein, fue todavía más contundente y calificó de «desinformación» las informaciones que apuntaban a que la familia no cobraría. Según el agente, el contrato protegía expresamente a los herederos del jugador y los 12,5 millones serán abonados mediante una póliza de seguro de vida vinculada al acuerdo.

La familia de Brandon Clarke sí cobrará

Este mecanismo explica una de las particularidades más llamativas del caso. Aunque los Memphis Grizzlies no tendrán que asumir directamente esos 12,5 millones como salario de la temporada 2026-27, el patrimonio de Clarke sí recibirá el dinero que el jugador tenía previsto cobrar. En este tipo de operaciones, las franquicias pueden asegurar determinados contratos para cubrir el riesgo económico derivado de un fallecimiento. De esta manera, la compañía aseguradora se hace cargo del importe protegido y el equipo puede evitar que esa cantidad tenga impacto en su límite salarial.

La polémica coincide además con la reciente confirmación oficial de las circunstancias de la muerte de Clarke. El Departamento del Médico Forense del condado de Los Ángeles determinó que el jugador murió por los efectos combinados de la heroína y la cocaína y calificó el fallecimiento como accidental. También señaló los efectos combinados de varios medicamentos recetados como una condición significativa. Clarke fue encontrado inconsciente en una vivienda del área del Valle de San Fernando y tenía 29 años.

Clarke fue elegido en el puesto 21 del Draft de 2019 y pasó las siete temporadas de su carrera en la NBA con Memphis. Disputó 309 partidos, con unos promedios de 10,2 puntos y 5,5 rebotes, y formó parte del mejor quinteto de rookies de 2020. Las lesiones condicionaron especialmente sus últimos años, incluida una grave lesión en el tendón de Aquiles, y durante la temporada 2025-26 apenas pudo disputar dos encuentros.