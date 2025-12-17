Qué significa la pegatina con forma de diana y bandera de España que llevan muchos coches en la parte de atrás

En las carreteras españolas es habitual encontrar coches con todo tipo de pegatinas. Algunas cumplen una función informativa, otras son meramente decorativos y muchos responden a gustos personales o a sentimientos de pertenencia. Entre éstas, hay una que llama especialmente la atención: una pegatina circular con los colores rojo y amarillo de la bandera de España y un punto blanco en el centro, que recuerda visualmente a una diana.

El origen de esta pegatina se encuentra en la escarapela española, un símbolo que se utiliza desde el siglo XIX. Apareció por primera vez durante la Guerra de la Independencia contra Francia, entre 1808 y 1814. En aquel contexto, la escarapela representaba el orgullo patriótico y la resistencia frente a la ocupación napoleónica. Sin embargo, José Bonaparte prohibió su uso en 1809 al considerarlo un símbolo de oposición al régimen francés.

Con el paso del tiempo, la escarapela adquirió nuevos significados. En 1913, el Ejército del Aire adoptó la escarapela como distintivo para identificar la nacionalidad de las aeronaves, la cual sigue vigente en la actualidad. En el ámbito civil, su uso ha evolucionado hasta convertirse en un símbolo de unidad y pertenencia. En los vehículos, la escarapela se suele interpretar como una muestra de orgullo nacional o como un recordatorio de la solidaridad entre ciudadanos, independientemente de diferencias ideológicas o territoriales.

¿Es legal llevar pegatinas en el coche?

Desde el punto de vista legal, no existe una normativa específica que prohíba de forma general el uso de pegatinas en los vehículos. Sin embargo, sí hay límites claros relacionados con la seguridad vial y la visibilidad del conductor. El Reglamento General de Circulación recoge esta cuestión en su artículo 19.1, que establece que «la superficie acristalada del vehículo deberá permitir la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de adhesivos».

Por lo tanto, cualquier pegatina que se coloca en el cristal no debe obstaculizar la visión. Además, la Orden ITC/1992/2010, de 24 de julio, establece de forma expresa que «queda prohibida la instalación de láminas adhesivas o cortinillas en el cristal frontal o en las ventanillas laterales delanteras, así como cualquier otra superficie acristalada incluida en el arco de 180º de visión directa hacia delante del conductor».

Pegatinas permitidas en la luna delantera

La normativa es clara respecto a los adhesivos autorizados en el parabrisas. De forma general, solo están permitidas la pegatina de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico:

En primer lugar, se encuentra la Etiqueta 0 Emisiones (azul), que identifica a los vehículos más eficientes desde el punto de vista ambiental. A esta categoría pertenecen los eléctricos de batería (BEV), los eléctricos de autonomía extendida (REEV), los híbridos enchufables (PHEV) con una autonomía eléctrica mínima de 40 kilómetros, así como los vehículos de pila de combustible.

A continuación, se sitúa la Etiqueta ECO, que agrupa a los vehículos que, sin alcanzar el nivel de emisiones cero, presentan un comportamiento medioambiental más favorable que los de combustión tradicional. En este grupo se incluyen los híbridos enchufables con una autonomía inferior a 40 kilómetros, los híbridos no enchufables (HEV), así como los vehículos propulsados por gas natural comprimido o licuado (GNC y GNL) y por gas licuado del petróleo (GLP).

Por su parte, la Etiqueta C (verde) corresponde a los vehículos de combustión interna que cumplen con las normativas europeas de emisiones más recientes. Tienen derecho a este distintivo los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y los diésel matriculados desde septiembre de 2015. Además, se incluyen los vehículos de más de ocho plazas, excluido el conductor, así como los vehículos pesados, tanto de gasolina como diésel, siempre que hayan sido matriculados desde el año 2014.

Finalmente, la Etiqueta B (amarilla) identifica a los vehículos de combustión interna que, aunque no cumplen con las últimas exigencias de emisiones EURO, sí se ajustan a normativas anteriores. En este grupo se encuentran los turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados desde el 1 de enero de 2001 y los diésel matriculados a partir de 2006. Asimismo, se incluyen los vehículos de más de ocho plazas y los pesados, tanto de gasolina como diésel, matriculados desde 2006.

Por último, el 50 % más contaminante del parque móvil queda excluido de este sistema de clasificación, ya que no cumple los requisitos necesarios para ser considerado vehículo limpio. En consecuencia, estos vehículos no tienen derecho a ningún distintivo ambiental, lo que implica mayores restricciones de circulación, especialmente en zonas de bajas emisiones.

En definitiva, la pegatina con forma de diana y los colores de la bandera de España es mucho más que un elemento decorativo. Su origen histórico, vinculado a la resistencia y a la identidad nacional, explica por qué sigue presente hoy en día en muchos vehículos.