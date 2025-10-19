El ‘Tourmalet’ final sonríe a Sinner y obliga a la reacción de Alcaraz: la superficie en su contra

En Riad evidenció el positivo cambio de Sinner y avisó a Alcaraz para que se prepare de cara a lo que viene. El italiano se llevó el suculento botín económico y el murciano las cuestiones a resolver de aquí a un final de curso que oposita a reto para Carlitos. De Riad viajará a París para la disputa del último Masters 1.000 del año y posteriormente a Italia para emplearse en las ATP Finals primero y la Copa Davis después.

Tres competiciones con un denominador común que juega contra Alcaraz: la superficie. La pista del Six Kings Slam, indoor y rápida, será la misma que se encontrarán Sinner y Alcaraz en los torneos restantes de aquí a final de temporada. Una superficie cubierta en la que el italiano, con un tercio (7) de sus títulos totales, es el rey, mientras que el murciano, que este 2025 ha estrenado su vitrina de títulos indoor, todavía es un candidato a príncipe.

Alcaraz es consciente de que debe aumentar sus prestaciones en una superficie que potencia el tenis de Sinner. «Quedan unos pocos torneos indoor. Estoy tratando de acostumbrarme a la velocidad de la pista para jugar un buen tenis. Mi balance a cubierto no es el mejor, pero voy a prepararme lo mejor posible. Tengo el número uno en juego y trataré de jugar al máximo en lo que queda», aseguró el murciano sobre la pista de Riad con el trofeo de subcamopeón.