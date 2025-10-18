Sinner manda en el desierto: funde a Alcaraz y retiene la corona en Arabia

La victoria de Alcaraz en el US Open de hace un mes y medio le elevó al número uno del mundo y mandó a Sinner a reflexionar al diván. El italiano reapareció consciente de que debía introducir cambios en su tenis, él mismo lo verbalizó y él mismo lo representó. Redujo el número de errores no forzados, elevado al cuadrado en Nueva York, y fundió (2-6, 4-6) al murciano a base de cañonazos, con un servició imponente y gran movilidad de piernas.

El italiano la corona en el desierto y se lleva todo, tanto el suculento premio económico como las sensaciones. Porque a Alcaraz no se le vio cómodo, sólo sonrío cuando acabó el partido. Mientras se defendía a raquetazos hubo pocos rostros alegres. Tal vez fuera por eso, porque tuvo que defenderse más que atacar. Es a lo que le obligó un Sinner que siempre fue hacia delante. Desde el principio mostró un ritmo alto, aplicado al resto y agresivo al servicio.

No hubo la tensión de las últimas grandes finales, pero el italiano sí sacó su mejor versión. Sinner, que venía de ceder en su segundo partido en Shanghái, entró en la final rompiendo al murciano, ausente en el Masters 1000 chino por una lesión en el tobillo, y no desperdició la renta. Al contrario, la aumentó con otra rotura en el ecuador del primer set. Alcaraz todavía no se había presentado y el primer set ya estaba prácticamente cerrado.