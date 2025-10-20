Alcaraz lidera a España en la Copa Davis y Ferrer se guarda una bala

Resta un mes, pero el aroma a Copa Davis ya rezuma en España. Se pueden convocar a cinco, Ferrer convoca a cuatro y se guarda una bala para la semana previa a la final. El seleccionador está obligado a dar la lista de cuatro jugadores con un mes de antelación, pero se queda con una bala en la recámara que ofrecerá en el último momento. El equipo español estará liderado por Alcaraz, seguido de Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers como especialista en dobles.

«Valoro mucho que hayamos llegado a las Finales. Las primeras espadas no pudieron estar en las primeras eliminatorias por el tema del calendario y los jugadores que vinieron hicieron un gran esfuerzo. Estoy contento e ilusionado por competir. Tenemos una eliminatoria difícil contra la República Checa que tiene tres jugadores en el top-20, pero estaremos preparados. Espero volver, pero que sea con una Copa», aseguró Ferrer.