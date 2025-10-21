Carreño apunta a ser el quinto hombre de Ferrer para la Copa Davis

Alcaraz, Munar, Granollers y Pedro Martínez. Esos son los fijos de España para las Finales de la Copa Davis. Ferrer comunicó lo que la normativa le exigía, que es anunciar como mínimo cuatro de los cinco integrantes. Todavía resta uno y el enigma no se resolverá hasta que quede una semana para la acción. Ferrer, con una práctica que ya ha ejecutado en varias ocasiones, decidió guardarse una bala por si hubiera lesiones u otro intangible.

La duda apuntaba a una dicotomía. O Pablo Carreño o Alejandro Davidovich, sin embargo, es el primero quién apunta a ser el último miembro de la Armada en Bolonia. Carreño es un tenista del agrado de Ferrer. Voluntarioso, con experiencia en últimas ronda de la Copa Davis -aspecto que suma al grupo en las Finales- y viene de sellar el billete a Bolonia al culminar la histórica remontada contra Dinamarca en la eliminatoria anterior.

Ante el combinado danés ejerció como segundo jugador en individual y dejó un gran papel contra Rune y logró la definitiva victoria sobre Moller de manera contundente. «Sabía que Pablo iba a competir, los jugadores buenos en esos momentos se crecen», explicó entonces Ferrer. Después de aquello, Carreño ha seguido batiéndose en los Challengers. Ha logrado el tercero título en Villena y se quedó a las puertas de lograr su cuarto torneo.

Davidovich parece que se queda por el camino. El malagueño, que se ausentó de las dos eliminatorias de 2025 previas a las Finales de la Davis, no ha sido convocado y ha alzado la voz. «Ha sido una decisión del capitán David Ferrer y la respeto. Me hubiera encantado estar en la lista representando a mi país, pero esta vez él ha decidido contar con otros jugadores. David me llamó hace una semana para comunicarme que no contaría conmigo en la primera lista. Antes de esa llamada ya le había dicho que contara conmigo. Para mí siempre será un orgullo representar a España», expresó en Marca.

Davidovich, además, ha cerrado la puerta a ser llamado como quinto hombre, ergo, Carreño gana más opciones todavía. «Siendo el número 18 del mundo, creo que merecía estar entre los cuatro mejores jugadores de mi país, con todo el respeto hacia mis compañeros, que como he dicho son grandes jugadores también. Ahora, mi objetivo es centrarme en lo que queda de la temporada y prepararme para llegar al máximo nivel el próximo año», aseguró.

En cualquier caso, Ferrer no anunciará su último hombre hasta la semana previa al torneo. «Ya se verá», asegura Ferrer a OKDIARIO. Además de los dos tenistas mencionados, Jódar y Landaluce, el primero viene de ganar el Challenger de Lincoln y el segundo cuenta con experiencia en el equipo de la Davis. En enero formó parte de la selección que ganó a Suiza. No obstante, son dos opciones remotas, quién va en cabeza es Carreño.