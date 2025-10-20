Alcaraz y España ven allanado el camino para ganar la Copa Davis: Sinner no irá con Italia

Golpe a Italia para la Copa Davis que se celebrará en el país transalpino. Bolonia, cuna de las Finales a 8 de este año, no contará con la presencia de un Jannik Sinner cuyo nombre no aparece en la lista de cinco convocados por Volandri. Musetti ejercerá como número uno y estará acompañado por Berrettini, Cobolli, Bolelli y Vavassori. A Sinner todavía le queda una bala para estar en la Davis ya que las listas definitivas se cierran una semana antes del torneo.

La ausencia de Sinner disipa el camino al resto de selecciones, también a España, con quien se enfrentaría en una hipotética final. Italia, que viene de imponerse en las dos últimas ediciones y juega en casa con una superficie favorable, partía como favorito para revalidar la corona. «Sinner no ha confirmado su disponibilidad para la Copa Davis 2025. Es y siempre será su casa, y estoy seguro de que Jannik volverá pronto al equipo. Mientras tanto, puedo contar con un grupo dispuesto a luchar y darlo todo por la selección italiana», comentó Volandri, seleccionador italiano.

El motivo de la ausencia de Sinner para las Finales de la Davis es el exigente tramo final de temporada en el que todavía debe competir en el ATP 500 de Viena, el Masters 1.000 de París-Bercy y las ATP Finals. Este último torneo se disputa la semana anterior a la Davis, de hecho, el última día de las Finales ATP es un día antes que el inicio del torneo de naciones.

«Entendemos y respetamos la decisión de Sinner, que nos resulta profundamente dolorosa y que llega al final de una larga e intensa temporada, durante la cual demostró una vez más su extraordinario ejemplo a seguir. Para él, y para todos nosotros, la Copa Davis representa un símbolo de orgullo y pertenencia, y estamos seguros de que pronto volverá a vestir la camiseta azul», detalló el presidente de la Federación Italiana de Tenis, Angelo Binaghi.

La baja de Sinner en la Davis llega horas después de que Ferrer anunciara el equipo español que viajará a Bolonia. Regresan los estandartes, Alcaraz como número uno del mundo en individual y Granollers como vigente campeón del US Open en dobles, ambos ausentes de la eliminatoria en septiembre contra Dinamarca. Y se mantienen Jaume Munar y Pedro Martínez, líder y héroe respectivos del mencionado cruce.