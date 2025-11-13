Granollers y Zeballos chocan contra los número uno y se despiden de las ATP Finals

Hasta aquí llega el viaje de Granollers y Zeballos en las ATP Finals. Cuando el argentino no llegó al golpeo cruzado ya se conoció el desenlace porque sus rivales, la pareja británica formada por Julian Cash y Lloyd Glasspool fueron un martillo al servicio. Ocho aces por ninguno de Granollers y Zeballos, que acabaron descosidos (6-3, 7-5) a saques y ponen fin a su temporada con la eliminación del torneo en fase de grupos.

No obstante, la temporada de ambos ha sido histórica. La cierran con cinco títulos, dos de ellos de Grand Slam, en Roland Garros y US Open y las coronas en Madrid, Basilea y Bucarest. Con lo cual, Granollers se pondrá antes a la órdenes de David Ferrer, seleccionador del equipo español de Copa Davis que viaja el viernes a Bolonia y cuya primera sesión de entrenamiento es el sábado.

El debut de España será el próximo 20 de noviembre ante la República Checa. Una año, el de Granollers, marcado por el híbrido entre alegrías y pesadumbre por las lesiones. Una en el pectoral le negó la participación en el Open de Australia y otra en el tobillo lo propio con la Copa Davis en septiembre. Además, la segunda ausencia se produjo tras convivir con la dolencia y acabar ganando el US Open.

«Ha sido un año que probablemente he vivido los mejores momentos a nivel de dobles de mi carrera y también un año complicado a nivel mental. He parado durante mucho tiempo, pero lo positivo es que cuando he jugado he obtenido los mejores resultado de mi carrera», explicó Granollers a OKDIARIO.