Los dos hermanos venezolanos buscados en su país por acoso sexual se escondían en Madrid donde han sido detenidos por la Policía Nacional. Rebeca y Francisco García, están acusados de acoso y pornografía infantil. El caso salió a la luz después de que decenas de mujeres contaran la semana pasada en redes sociales que eran víctimas del acoso y la intimidación de Rebeca desde 2017. Su hermano, está señalado por supuestamente posesión de pornografía infantil.

En realidad, los agentes localizaron a los hermanos el pasado lunes en un supermercado de Valdebebas (Madrid) después de que alguien los reconociera y llamara a la Policía. Un coche patrulla no tardó en presentarse en la zona y llevarse a los dos sospechosos ya que no tenían documentación. Una vez en las instalaciones policiales, los policías comprobaron que no pesaba ninguna orden de detención por acoso sobre los dos hermanos venezolanos y ambos quedaron en libertad.

Horas más tarde, y tras tener conocimiento de su localización en Madrid, la justicia venezolana envió una petición internacional de detención a la Policía española que volvió a localizar rápidamente a la pareja de presuntos acosadores sexuales y procedió a su detención.

El caso estalló hace una semana con la publicación en las redes sociales de las denuncias de decenas de mujeres jóvenes que aseguran haber sufrido el acoso sexual y las coacciones de la mujer, Rebeca.

Desde entonces, las redes se han desbordado por una avalancha de mensajes en los que se exhiben las capturas de las presuntas coacciones y el acoso sexual de Rebeca hacia las víctimas hasta en sus propios domicilios.

Todos los casos se habrían producido en la ciudad de Caracas y alrededores, donde habrían actuado estos dos hermanos venezolanos acusados de acoso sexual.

Inacción de la justicia venezolana

El caso también está dejando en evidencia a las autoridades venezolanas, acusadas por las víctimas de no hacer absolutamente nada ante las reiteradas denuncias y peticiones de ayuda a la Policía y los jueces de ese país latinoamericano.

A pesar de que las víctimas han llegado a denunciar haber recibido cientos de llamadas y un número similar de mensajes de la presunta acosadora, además de pintadas en las puertas de sus domicilios, sin que las autoridades hicieran nada por investigarlo.

A las denuncias contra Rebeca también se han añadido otras que señalan a su hermano, Francisco García, por presuntamente fotografiar a niños en baños y aseos, cuyas imágenes luego sube a sus redes sociales.

Ahora, tras la detención de los dos hermanos venezolanos, la justicia debe estudiar la petición de extradición de las autoridades del país latinoamericano.