El gerente socialista del Instituto de Deportes de Palma (IME), Rafael Navarro, no actúa y deja sin castigo al acosador de una trabajadora de este ente público municipal, que el 18 de noviembre del pasado año denunció el hostigamiento que estaba padeciendo por parte del responsable jefe de un polideportivo municipal.

En concreto, A.N., que por temor a posibles represalias prefiere no dar su nombre, denunció ese día a la dirección del IME que preside el concejal socialista de Deportes, Francisco Ducrós, lo que entendía como un «posible caso de persecución, violencia verbal en el puesto de trabajo, mobbing, discriminación directa y acoso por razones de sexo». Por ello, instó a activar el protocolo de actuación en caso de acoso y violencia en el trabajo.

A consecuencia de esta denuncia, la trabajadora fue trasladada a otras dependencias deportivas municipales el 9 de diciembre.

El pasado 4 de abril, dado el tiempo transcurrido y al no haber recibido el informe redactado por la Comisión de Igualdad sobre el caso, ni conocer la sanción impuesta al acosador, la víctima se puso en contacto con el gerente del IME, haciéndole saber su inquietud ante el silencio municipal. Como indica en esa misiva dirigida a Navarro, «acepté de conformidad la decisión, pero me produce una gran incertidumbre pensar que esta situación no es definitiva, a falta de una resolución motivada que la resuelva», manifestaba la víctima.

Tras remarcar que en calidad de denunciante desconocía «el informe que la Comisión de Igualdad va a elevar a la dirección del IME, o al menos sus conclusiones, y si había tenido alguna consecuencia disciplinaria contra el denunciado», A.N. exigía a la dirección del IME que «como el Ministerio de Igualdad recomienda, se le comunique a la víctima por escrito las decisiones adoptadas».

Un informe que a fecha de hoy se desconoce porque la respuesta del IME ha consistido, exclusivamente, en recordarle a la víctima la decisión adoptada el otoño pasado. La respuesta de Navarro para salir del paso ha sido que se había convocado la comisión negociadora del Plan de Igualdad para estudiar la situación planteada. «Se nombró a un intermediario para reunirse con todos los implicados y recabar la información necesaria para actuar en consecuencia».

La decisión final fue la de apartar del centro de trabajo a la víctima y colocarla en otro polideportivo, comunicándole un cambio de destino. Del acosador, nada se indica en la respuesta, al igual que tampoco hay informe alguno que tipifique su comportamiento, ni por qué no ha sido objeto de sanción, algo que ha indignado a la denunciante porque la actitud pasiva del gerente contra el causante de todo es una humillación para ella.

Sobre todo porque, como apunta, en el momento del suceso «intenté por varios medios ponerme en contacto con el gerente como máximo responsable de personal, por teléfono y correo, pidiendo cita a su secretaria e incluso haciendo una solicitud por registro, y no hubo manera, hasta que activé el protocolo de acoso».

Es más, como señala la denunciante, «en un primer momento quise denunciar al gerente del IME por no interceder en un acoso laboral y al director. Pero me comunicaron que nunca se había dado el caso de denunciar a un miembro de la comisión».

Tras lo sucedido, la víctima indica que «el IME bien podría llamarse Instituto Machista del Deporte, porque además, no cuenta con un Plan de Igualdad como ya he denunciado a Inspección de Trabajo».