Un juzgado ha vuelto a dejar en libertad como investigado a un pedófilo detenido por segunda vez por la Policía Nacional. Los agentes ya detuvieron al acusado en el año 2024 por grabar desnudas a sus hijas y a dos amigas más sin su consentimiento y quedó en libertad como investigado. Detenido otra vez el 30 de septiembre tras descubrir que también había grabado desnudas con cámaras ocultas a otras 13 niñas en un polideportivo de Madrid, el juzgado ha vuelto a dejar al pedófilo en libertad.

Pese a que la Policía ha hallado 6.000 archivos de pornografía infantil durante el registro de la vivienda del detenido y de que se sirvió de sus hijas para colocar cámaras ocultas en un polideportivo de Madrid con la intención de grabar a las niñas desnudas, cosa que consiguió, el pedófilo ha vuelto a la calle.

El sujeto es un vecino de Madrid, de 50 años y nacionalidad española, que está acusado de los delitos de corrupción y prostitución de menores.

Detenido dos veces por grabar a niñas

El caso arrancó por primera vez en junio de 2024 cuando la Policía Nacional detectó que un usuario de internet ubicado en una localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid descargaba y compartía archivos de pornografía infantil a través de un programa de intercambio de archivos por internet.

Avanzadas las investigaciones, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio del varón en junio de 2024. El detenido disponía de diversos archivos en su ordenador portátil que mostraban a menores de corta edad en conductas de carácter sexual.

Grabar a sus hijas desnudas en el baño

Durante la operación policial se hallaron grabaciones de cámaras ocultas, instaladas por el propio autor en el baño de la vivienda y en el dormitorio de sus hijas, ambas menores de corta edad, en las que perseguía recoger imágenes tanto de sus hijas desnudas como de las amigas de las menores que visitaban la vivienda.

Tras pasar a disposición judicial por esa primera detención, el detenido quedó en libertad como investigado por los delitos de prostitución y corrupción de menores. Entonces, la Policía incautó al detenido 6.000 archivos que se dispuso a analizar.

Segunda detención por grabar a niñas

Un año después, el análisis más detallado de estos 6.000 archivos incautados al detenido por grabar a niñas desnudas, desembocó el pasado 30 de septiembre en su segunda detención, al acreditar e identificar los investigadores a otras 13 víctimas más.

Gracias a esos archivos, los investigadores descubrieron cómo el hombre, sirviéndose de una de sus hijas, accedió a los vestuarios infantiles de un polideportivo público de Madrid y colocó cámaras para grabar a las niñas cuando se cambiaban para sus clases de natación.

El arrestado ha vuelto a pasar a disposición judicial como presunto autor de un delito de prostitución y corrupción de menores, y como el año pasado, ha vuelto a quedar en libertad como investigado.