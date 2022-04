El cantante y actor británico, Harry Styles, ha vuelto a demostrar al mundo el gran talento que tiene. De esta manera, lo hemos podido comprobar con ‘As It Was’, dos minutos y medio de canción donde da rienda suelta a la inspiración.

Aunque este no será un single cualquiera, el reciente tema será el primer single de su tan esperado tercer proyecto discográfico, ‘Harry’s house’. Tras permanecer en silencio varias semanas, el intérprete de ‘Watermelon sugar’ anunciaba en su cuenta de Twitter el lanzamiento de ‘As it was’, con el que revolucionaba a todos sus seguidores.

Con unas pocas horas con la canción estrenada, sus fans incondicionales se han mostrado agradecidos por el sentimental tema que ha estrenado. Y es que, en esta ocasión, en el tema se pueden escuchar varias referencias propias a una ruptura sentimental, aunque también a su situación personal: “Contesta al teléfono, Harry no estás bien solo. Por qué estás sentado en el suelo de casa? ¿Qué tipo de pastillas estás tomando?”

Harry Styles ha sido elegido como el primer tema de su nuevo álbum, y al parecer, este no será el único que siga una línea parecida a ‘As It Was’. Su nuevo proyecto que saldrá a la luz el próximo 20 de marzo y, con él, pretende profundizar en reflexiones acerca de como influyen entre otros la fama o de los estragos que la fama puede causar sobre la salud mental de un artista.

En el videoclip, podemos ver pequeños guiños a la figura de Billy Elliot en alguno de los típicos movimientos de danza que ejecuta durante este. Sin lugar a duda, una manera de representar la liberación de los sentimientos en un amor que puede llegar a resultar inalcanzable.

Por el momento solo nos queda disfrutar del estreno de ‘As It Was’, y mantenernos entretenidos hasta que llegue el 20 de marzo para poder disfrutar del que estamos seguro de que será, un gran álbum.